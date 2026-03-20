Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει να καταλάβει ή να αποκλείσει το νησί Χαργκ του Ιράν προκειμένου να ασκήσει πιέσεις στην Τεχεράνη για να ανοίξει και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσαν στο Axios τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο, ο Τραμπ δεν μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, τουλάχιστον με τους δικούς του όρους, μέχρι να άρει τον αποκλεισμό του Στενού αυτού, που είναι ζωτικής σημασίας για τις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ωστόσο, με βάση το Axios, μια επιχείρηση για την κατάληψη του Χαργκ, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα στα ανοικτά των ακτών του Ιράν και από όπου εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου, θα φέρει τα αμερικανικά στρατεύματα πιο άμεσα στη γραμμή του πυρός.

Κατά συνέπεια μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να αναληφθεί αφού ο αμερικανικός στρατός περιορίσει ακόμη περισσότερο τις στρατιωτικές ικανότητες του Ιράν γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

«Χρειαζόμαστε περίπου έναν μήνα για να αποδυναμώσουμε περαιτέρω τους Ιρανούς με πλήγματα, να καταλάβουμε το νησί και (…) να χρησιμοποιήσουμε αυτό για διαπραγματεύσεις», δήλωσε στο Axios πηγή που έχει γνώση των σκέψεων που γίνονται στον Λευκό Οίκο.

Για την επιχείρηση αυτή, εφόσον λάβει την απαραίτητη έγκριση, θα χρειαστούν περισσότερα στρατεύματα, επισημαίνει ο ιστότοπος. Ήδη τρεις μονάδες Αμερικανών πεζοναυτών βρίσκονται καθ’ οδόν προς την περιοχή και ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο εξετάζουν την αποστολή ακόμη περισσότερων στρατιωτικών σύντομα, σημείωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή