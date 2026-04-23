Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Σαρλ Μισέλ συγκρούονται εκ νέου για τον ρόλο της Τουρκίας, μετά από δηλώσεις της προέδρου της Κομισιόν που προκάλεσαν αντιδράσεις και άνοιξαν νέο κύκλο έντασης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το Politico, η φον ντερ Λάιεν το περασμένο Σαββατοκύριακο φάνηκε να υπονοεί ότι η Άγκυρα συνιστά γεωστρατηγική απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, απευθυνόμενη σε κοινό στη Γερμανία.

«Πρέπει να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο ώστε να μην πέσει υπό ρωσική, τουρκική ή κινεζική επιρροή», δήλωσε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η γερμανική εφημερίδα Die Zeit. «Πρέπει να σκεφτούμε πιο φιλόδοξα και πιο γεωπολιτικά».

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν πρωτοσέλιδα στην Τουρκία, μια χώρα που είναι εδώ και χρόνια υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ και βασικός σύμμαχος στο NATO. Εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε αργότερα στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ότι η πρόεδρος εννοούσε να αναγνωρίσει τη «γεωπολιτική επιρροή, το μέγεθος και τις φιλοδοξίες» της χώρας.

Η διευκρίνιση αυτή δεν έπεισε τον Μισέλ, ο οποίος την Τετάρτη, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, επέκρινε τη φον ντερ Λάιεν για τα σχόλιά της. Περιέγραψε την Τουρκία ως «βασικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ, κρίσιμο εταίρο στο μεταναστευτικό, ενεργειακό διάδρομο, σημαντικό αμυντικό παράγοντα στα σύνορα της Ευρώπης και ισχυρή περιφερειακή δύναμη».

.@vonderleyen: Türkiye is:



- a core #NATO ally,

- a key migration partner,

- an energy corridor,

- a major defence actor on Europe’s flank,

- and a serious regional power.



Europe doesn’t get stronger by applying double standards or simplifying reality. https://t.co/gjbtaSR9GV — Charles Michel (@CharlesMichel) April 22, 2026

Η λεκτική αυτή επίθεση αναζωπύρωσε τη μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ Μισέλ και φον ντερ Λάιεν, μια αντιπαλότητα που είχε φανεί ξεκάθαρα κατά την επίσκεψή τους στην Τουρκία το 2021. Κατά τη συνάντησή τους με τον πρόεδρο Ερντογάν στην Άγκυρα, ο τότε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κάθισε δίπλα στον οικοδεσπότη του, αφήνοντας την επικεφαλής της Επιτροπής σε έναν καναπέ δίπλα.

Το περιστατικό, που αργότερα ονομάστηκε Sofagate, ανέδειξε τις εντάσεις μεταξύ των δύο Ευρωπαίων ηγετών. Η σχέση τους δεν ανέκαμψε ποτέ από το συμβάν.

Ωστόσο, η κριτική του προς τη φον ντερ Λάιεν για την Τουρκία προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος επέπληξε τον Βέλγο πολιτικό επειδή υπερασπίστηκε μια χώρα που κατέχει έδαφος κράτους-μέλους της ΕΕ.

«Αγαπητέ Σαρλ, αφού μιλάς για διπλά μέτρα, να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος», έγραψε ο Χριστοδουλίδης στο X.