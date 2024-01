Σεισμός στην Ιαπωνία: Τσουνάμι ύψους τριών μέτρων έφθασε σε πυρηνικό σταθμό

Ύψους έως τρία μέτρα είναι τα κύματα που έφθασαν σε πυρηνικό σταθμό της Ιαπωνίας στη διάρκεια του τσουνάμι που ακολούθησε τον καταστροφικό σεισμό της 1ης Ιανουαρίου. Αυτό ανακοίνωσε η εταιρεία που εξασφαλίζει τη λειτουργία του σταθμού, σημειώνοντας ότι δεν καταγράφηκαν ζημιές.

Μεγέθους 7,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, ο σεισμός έπληξε τη χερσόνησο του Νότο στο κέντρο της χώρας και στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους, ενώ δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με μια ακόμη προσωρινή καταμέτρηση των αρχών, προκάλεσε ένα τσουνάμι με μεγάλα κύματα.

Japan earthquake death toll rises to 202 - Kyodo



The earthquake with a magnitude of 7.6 occurred on January 1. The territory of Ishikawa Prefecture in the central part of the country was hardest hit. pic.twitter.com/ab668TpqPx