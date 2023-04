Σαουδική Αραβία: Ρωσική φρεγάτα ανεφοδιάστηκε στην Τζέντα

Η ρωσική φρεγάτα «Ναύαρχος Γκορσκόφ» και το πετρελαιοφόρο «Kama» ανεφοδιάσθηκαν στο λιμάνι της Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία, πριν αποπλεύσουν σήμερα από το βασίλειο, έγινε γνωστό από ρώσους αξιωματούχους.

Η χώρα του Κόλπου δεν είχε υποδεχθεί ρωσικά πολεμικά πλοία εδώ και μια δεκαετία, διευκρίνισε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στον ιστότοπό του.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Σαουδική Αραβία υιοθέτησε μια συμφιλιωτική θέση έναντι της Μόσχας και καλεί για μια πολιτική διευθέτηση της σύγκρουσης.

Οι δύο χώρες είναι εταίροι στους κόλπους της συμμαχίας πετρελαιοεξαγωγικών χωρών ΟΠΕΚ+.

Τα ρωσικά πολεμικά πλοία ελλιμενίσθηκαν χθες, Τετάρτη, και αναχώρησαν σήμερα στο πλαίσιο μιας επίσκεψης «που είχε προβλεφθεί πριν από καιρό», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της ρωσικής πρεσβείας στο Ριάντ, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί επειδή δεν είχε την άδεια να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

Στη διάρκεια της παραμονής τους στο λιμάνι της Τζέντα, στην Ερυθρά Θάλασσα, τα πλοία ανεφδιάσθηκαν «σε καύσιμα, σε γλυκό νερό και σε τρόφιμα. Ένα πολιτιστικό πρόγραμμα παρουσιάσθηκε επίσης για το πλήρωμα», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο.

Αυτά τα πολεμικά πλοία του ρωσικού Στόλου του Βορρά είχαν αναχωρήσει από τη Ρωσία τον Ιανουάριο και είχαν συμμετάσχει σε δύο διεθνή ναυτικά γυμνάσια στον Ινδικό Ωκεανό και στην Αραβική Θάλασσα, πρόσθεσε.

Η φρεγάτα «Ναύαρχος Γκορσκόφ», εξοπλισμένη με υπερηχητικούς πυραύλους Zircon, συμμετείχε σε κοινά εκπαιδευτικά γυμνάσια με την Κίνα και τη Νότια Αφρική, τα οποία επικρίθηκαν ευρέως από τη νοτιοαφρικανική αντιπολίτευση.

