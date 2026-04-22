Σάαρ (ΥΠΕΞ Ισραήλ): Δεν έχουμε σοβαρές διαφωνίες με τον Λίβανο

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ είπε ότι το Ισραήλ δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με τον Λίβανο, ενόψει του επόμενου γύρου συνομιλιών μεταξύ Βηρυτού και Ιερουσαλήμ που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αύριο στην Ουάσινγκτον.

«Λάβαμε μια ιστορική απόφαση να διαπραγματευτούμε απευθείας με τον Λίβανο μετά από περισσότερα από 40 χρόνια», είπε σε δεξίωση για την Ημέρα Ανεξαρτησίας του ξένου διπλωματικού σώματος στην Ιερουσαλήμ.

«Δυστυχώς, ο Λίβανος είναι ένα αποτυχημένο κράτος. Ένα κράτος που βρίσκεται de facto υπό ιρανική κατοχή μέσω της Χεζμπολάχ. Αλλά αυτό οδηγεί επίσης σε ένα συμπέρασμα: Η Χεζμπολάχ είναι κοινός εχθρός του Ισραήλ και του Λιβάνου», τόνισε ο Σαάρ. «Όπως απειλεί την ασφάλεια του Ισραήλ, βλάπτει την κυριαρχία του Λιβάνου και απειλεί το μέλλον του».

Παράλληλα, τόνισε ότι το Ισραήλ δεν «έχει καμία σοβαρή διαφωνία με τον Λίβανο. Υπάρχουν μερικές μικρές συνοριακές διαφορές, οι οποίες μπορούν να λυθούν. Το εμπόδιο για την ειρήνη και την ομαλοποίηση μεταξύ των χωρών είναι ένα: η Χεζμπολάχ».

Ενόψει των αυριανών άμεσων συνομιλιών, ο Σάαρ κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να «συνεργαστεί ενάντια στο τρομοκρατικό κράτος που έχτισε η Χεζμπολάχ στην επικράτειά σας. Αυτή η συνεργασία είναι απαραίτητη για εσάς ακόμη περισσότερο από εμάς. Απαιτεί ηθική διαύγεια και το θάρρος να αναλάβουμε ρίσκα. Αλλά δεν υπάρχει πραγματική εναλλακτική λύση για να διασφαλίσουμε ένα μέλλον ειρήνης για εσάς και για εμάς. Και για εσάς, για τον Λίβανο - ένα μέλλον κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και ελευθερίας από την ιρανική κατοχή».