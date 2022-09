Ρώσος ολιγάρχης παραδέχεται ότι είναι ιδρυτής της ομάδας Wagner

O φίλα προσκείμενος στο Κρεμλίνο επιχειρηματίας Γιεβγκένι Πριγκόζιν παραδέχθηκε ότι είναι ο ιδρυτής της διαβόητης παραστρατιωτικής ομάδας Wagner.

Businessman Yevgeny #Prigozhin admitted that he is the founder of the PMC #Wagner, reports #Russian state-owned news agency RIA Novosti.



Previously, Prigozhin sued the media, which wrote about his involvement in the PMC. pic.twitter.com/Ftlxgdmf9e