Ρωσία: Στη λίστα καταζητούμενων ο γενικός εισαγγελέας του ΔΠΠ - Δύο μήνες από το ένταλμα σύλληψης του Πούτιν

Το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του γενικού εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Χαν, δύο μήνες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με την κατηγορία της διάπραξης εγκλημάτων πολέμου, μετέδωσε την Παρασκευή το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο την βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών.

«Εθνικότητα: Άγγλος. Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαρτίου 1970. Τόπος γέννησης: Εδιμβούργο, Σκωτία (...) Καταζητείται βάσει ενός άρθρου του ποινικού κώδικα», αναφέρει η ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του υπουργείου, χωρίς να διευκρινίζεται η φύση του αδικήματος.

Ένταλμα σύλληψης για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC), για εγκλήματα πολέμου.

Σημειώνεται ότι η Μόσχα έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν διαπράξει ωμότητες στον ένα χρόνο της εισβολής της στη γειτονική Ουκρανία.

Το ICC εξέδωσε ένταλμα για τη σύλληψη του Πούτιν διότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι ύποπτος για την παράνομη απέλαση παιδιών και παράνομη μεταφορά ανθρώπων από την επικράτεια της Ουκρανίας στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Επίσης, το ICC εξέδωσε ένταλμα σύλληψης και κατά της προεδρικής επιτρόπου για τα δικαιώματα των παιδιών, Μαρία Αλεξέγεβνα Λβόβα-Μπέλοβα, για τους ίδιους λόγους.

«Σήμερα, 17 Μαρτίου 2023, το Τμήμα Προδικασίας 2 του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για δύο πρόσωπα σε σχέση με την κατάσταση στην Ουκρανία: τον κ. Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν και την κα Μαρία Αλεκσέγεβνα Λβόβα-Μπέλοβα», επίτροπο της ρωσικής προεδρίας για τα δικαιώματα των παιδιών στη Ρωσία, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ICC.

Situation in #Ukraine : #ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova Read more ⤵️ https://t.co/5OMC7Xuuy5

Άνευ σημασίας χαρακτήρισε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, το ένταλμα σύλληψης του ICC. Τονίζοντας ότι η Ρωσία δεν έχει υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και ως εκ τούτου δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι του ICC.

«Οι αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δεν έχουν καμία σημασία για τη χώρα μας, όπως και από νομικής σκοπιάς», υποστήριξε η Ζαχάροβα και επισήμανε πως «η Ρωσία δεν είναι μέλος του Καταστατικού της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και δεν έχει καμία υποχρέωση από αυτήν».

Προκλητικός εμφανίστηκε, για μια ακόμα φορά, ο πρώην πρωθυπουργός της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος σχολίασε με ειρωνική διάθεση το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εναντίον του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Μεντβέντεφ συνέκρινε το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά του Πούτιν με χαρτί υγείας.

«Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω πού πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό το χαρτί», έγραψε στα αγγλικά ο Μεντβέντεφ στο Twitter, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα εικονίδιο χαρτιού υγείας.

