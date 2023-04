Ρωσική εφημερίδα: Drone έπεσε στο Δικαστήριο της Μόσχας

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε στους χώρους του δικαστηρίου της Μόσχας την Τετάρτη, ανέφερε η ρωσική εφημερίδα Izvestia.

Οι λεπτομέρειες του αναφερόμενου περιστατικού δεν ήταν σαφείς. Δεν υπήρχαν ξένα αντικείμενα προσαρτημένα στο drone, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγή.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται την ώρα που στο Twitter κυκλοφορεί βίντεο που φέρεται να διέρρευσαν οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες το οποίο δείχνει εικόνες τραβηγμένες από drone από την Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας λίγες μέρες πριν τους εορτασμούς της 9ης Μαΐου.

