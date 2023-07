Ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σε πολυκατοικία και υποδομές στη Λβιβ - Τουλάχιστον 3 νεκροί

Ρωσικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ουκρανική πόλη Λβιβ (δυτικά), προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος της πόλης, ο Άντριι Σαντόβι.

«Ρωσικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στη Λβιβ. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα. Υπάρχουν θύματα», ανέφερε ο κ. Κοζίτσκι μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Νωρίτερα, ο Σαντόβι, έκανε λόγο για τουλάχιστον οκτώ τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, και προειδοποίησε πως ο αριθμός των θυμάτων «αυξάνεται» καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι προσπάθειες διάσωσης στα συντρίμμια των κτιρίων.

Καταστράφηκαν τουλάχιστον 60 διαμερίσματα και 50 αυτοκίνητα.

Πλήγματα σημειώθηκαν και σε «υποδομή καίριας σημασίας».

Russia hit a residential building in Lviv. It is thousands of kilometers from the front line. А terrorist country fires missiles at the houses of ordinary Ukrainians in any part of our country. It's not just a war, it's genocide. pic.twitter.com/VqRl6y2FOg