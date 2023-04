Πόλεμος Στην Ουκρανία

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας τη νότια περιοχή της Οδησσού της Ουκρανίας και προκάλεσαν πυρκαγιά σε μια εγκατάσταση υποδομής, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής της Οδησσού, Γιούρι Κρουκ.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα και οι πυροσβέστες εργάζονται στο σημείο, ανέφερε.

⚡️ The russian troops attacked the Odesa region with a kamikaze drone type "Shahed-131/136" at night. 10 of the 12 drones were destroyed by air defense forces, reports the OC “Pivden” (South). pic.twitter.com/fE6G5T89Tr