Ρωσία: Ζημιές στον τερματικό της CPC στη Μαύρη Θάλασσα από ουκρανικά drones (vid)

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι ουκρανικά drones επιτέθηκαν στον τερματικό σταθμό της Κοινοπραξίας Αγωγού της Κασπίας (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα, μέσω του οποίου διοχετεύεται το 1,5% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, προκαλώντας ζημιές στο σημείο πρόσδεσης (SPM), στην υποδομή φόρτωσης και σε τέσσερις τεράστιες δεξαμενές αποθήκευσης.

Από την πλευρά του, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε εγκαταστάσεις φόρτωσης στον τερματικό σταθμό πετρελαίου Σισχάρις στο Νοβοροσίσκ.

Οι επιθέσεις αυτές θα μπορούσαν να είναι από τις πιο σημαντικές στις εγκαταστάσεις εξαγωγών πετρελαίου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα κατά τη διάρκεια του τετραετούς και πλέον πολέμου με την Ουκρανία, η οποία τον τελευταίο μήνα έχει εντατικοποιήσει τις επιθέσεις της στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.

Η Ουκρανία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να προβεί σε σχόλια για τις εγκαταστάσεις της Κοινοπραξίας του Αγωγού της Κασπίας και το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας. Η Κοινοπραξία του Αγωγού της Κασπίας (CPC) αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία επιτέθηκε στις εγκαταστάσεις φόρτωσης της CPC με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Από τον τερματικό σταθμό της CPC Γιούζναγια Οζερέγιεφκαγια εξάγεται το πετρέλαιο που προέρχεται από το Καζακστάν και των εταιρειών μετόχων της Κοινοπραξίας, μεταξύ των οποίων είναι οι εταιρείες Chevron και Exxon Mobil.

«Το καθεστώς του Κιέβου σκόπιμα επιτέθηκε στις εγκαταστάσεις της διεθνούς εταιρείας διαμετακόμισης Κοινοπραξία του Αγωγού της Κασπίας (Caspian Pipeline Consortium) με σκοπό να προκαλέσει την μέγιστη οικονομική ζημία στους μεγαλύτερους μετόχους της- τις ενεργειακές εταιρείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Καζακστάν», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωση του.

Μέσω του τερματικού σταθμού της CPC, που βρίσκεται νοτιοδυτικά του Νοβοροσίσκ, εξάγεται το 80% του αργού πετρελαίου από το Καζακστάν.

Ο τερματικός σταθμός της Ρωσίας Σεσχάρις δέχθηκε επίσης επίθεση

Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη του επιτέθηκαν σε υποδομές φόρτωσης στον τερματικό σταθμό Σεσχάρις, περίπου 15 χιλιόμετρα από τον τερματικό της Κοινοπραξίας του Αγωγού της Κασπίας (CPC).

Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, έξι από τις επτά βάσεις φόρτωσης δεξαμενοπλοίων υπέστησαν ζημιές, δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), προσθέτοντας ότι ξέσπασαν εκτεταμένες πυρκαγιές στα σημεία των επιθέσεων, ενώ επλήγησαν επίσης ο κόμβος του συστήματος αγωγών και ο σταθμός μέτρησης πετρελαίου.

Δύο πηγές του κλάδου δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στο τερματικό σταθμό Σεσχάρις κατά την διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τις πηγές, η φωτιά κάλυψε την κεντρική προβλήτα του ρωσικού μονοπωλίου πετρελαιαγωγών Transneft, κοντά στις προβλήτες 1, 1a και 2. Η προβλήτα 1 μπορεί να εξυπηρετήσει δεξαμενόπλοια με νεκρό βάρος (DWT) έως και 250.000 μετρικούς τόνους, ενώ η προβλήτα 2 μπορεί να φορτώσει δεξαμενόπλοια έως και 90.000 τόνους νεκρού βάρους, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο αντίκτυπος από τις επιθέσεις στις επιχειρήσεις φόρτωσης δεν είναι άμεσα σαφής. Η Transneft δεν απάντησε σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Ο τερματικός Σεσχάρις τυπικά φορτώνει 600.000 με 700.000 βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως. Πέρυσι εξήχθησαν επίσης 19,8 εκατομμύρια τόνοι πετρελαϊκών προϊόντων, σύμφωνα με τις πηγές του κλάδου.