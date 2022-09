Στέλνει στρατιώτες στα σύνορα να «σταματήσουν τη μεγάλη φυγή»

Σε δραστικά μέτρα ώστε να αποφευχθεί το κύμα μαζικής φυγής εκτός της χώρας λόγω της μερικής επιστράτευσης που κήρυξε την Τετάρτη ο Βλαντιμιρ Πουτιν καταφεύγει η Ρωσία.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η στρατιωτική διοίκηση έδωσε εντολή σε στρατεύματα να κινηθούν στα σύνορα με τη Γεωργία για να δημιουργήσει σημεία ελέγχου για η διέλευση των συνόρων.

Verkhny Lars checkpoint. #Russians are leaving for #Georgia in droves to avoid mobilization



After the mobilization was announced, 261,000 men left Russia, reports "Novaya Gazeta. Europe", citing a source in the presidential administration. pic.twitter.com/7jRwoU7cmA