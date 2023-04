Ρωσία: Επιταχύνει τον εκρωσισμό των κατεχόμενων στην Ουκρανία μέσω διαβατηρίων

Η Ρωσία χρησιμοποιεί τα διαβατήρια ως εργαλείο για τον «εκρωσισμό» τμημάτων της κατεχόμενης Ουκρανίας, ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου στην τελευταία ενημέρωση των μυστικών υπηρεσιών του.

Οι αρχές στις κατεχόμενες περιοχές «σχεδόν σίγουρα» εξαναγκάζουν τον πληθυσμό να δεχτεί ρωσικά διαβατήρια, ανέφερε.

«Οι κάτοικοι στη Χερσώνα έχουν προειδοποιηθεί ότι όσοι δεν έχουν αποδεχθεί ρωσικό διαβατήριο μέχρι την 01 Ιουνίου 2023 θα 'απελαθούν' και η περιουσία τους θα κατασχεθεί», έγραψε.

Είπε επίσης ότι η Ρωσία πιθανόν να επιταχύνει την ενσωμάτωση της γραφειοκρατίας σε περιοχές της κατεχόμενης Ουκρανίας σε εκείνη της Ρωσίας για να βοηθήσει «να παρουσιάσει την εισβολή ως επιτυχία», ειδικά ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

