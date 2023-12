Ρωσία: Απαράδεκτη ανάμειξη στις εσωτερικές μας υποθέσεις οι δηλώσεις ΗΠΑ για τον Ναβάλνι

Οι δηλώσεις των ΗΠΑ που εκφράζουν ανησυχία για την κατάσταση του φυλακισμένου Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι συνιστούν απαράδεκτη ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Μόσχας, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε άγνοια για το πού βρίσκεται ο Ναβάλνι, ο οποίος έχει μεταφερθεί από τη σωφρονιστική αποικία όπου κρατούνταν σε άγνωστη περιοχή.

"Πρόκειται για έναν κρατούμενο που κρίθηκε ένοχος (...) και ο οποίος εκτίει την ποινή που του επιβλήθηκε. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση, ιδιαίτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι απαράδεκτη", είπε ο Πεσκόφ.

Χθες Δευτέρα, ο εκπρόσωπος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι έκανε έκκληση για την άμεση απελευθέρωση του Ναβάλνι λέγοντας ότι "δεν θα έπρεπε να έχει εξαρχής φυλακιστεί".

Από την πλευρά της, η ΕΕ επανέλαβε σήμερα την έκκληση της για «άμεση» απελευθέρωση του Ναβάλνι, του οποίου οι συγγενείς δεν έχουν νέα του εδώ και μια εβδομάδα.

«Πολύ ανησυχητικά νέα από τον Ναβάλνι που αγνοείται εδώ και επτά ημέρες», δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ στο X (πρώην Twitter).

