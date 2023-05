Ρωσία: Ανησυχία για την απαγγελία κατηγοριών για προδοσία σε επιστήμονες

Τρεις Ρώσοι ακαδημαϊκοί που έχουν εργαστεί πάνω στην τεχνολογία των υπερηχητικών πυραύλων αντιμετωπίζουν «πολύ σοβαρές κατηγορίες», δήλωσε την Τετάρτη το Κρεμλίνο, στο πλαίσιο μιας έρευνας για προδοσία που έχει προκαλέσει συναγερμό στην επιστημονική κοινότητα της Ρωσίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι γνωρίζει για μια ανοιχτή επιστολή από επιστήμονες της Σιβηρίας προς υπεράσπιση των ανδρών, αλλά ότι η υπόθεση είναι θέμα των υπηρεσιών ασφαλείας.

Στην επιστολή, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, οι συνάδελφοι των Ανατόλι Μασλόφ, Αλεξάντερ Σιπλιουκ, Βαλερί Ζβετζίντζεφ επιμένουν στην αθωότητά τους και λένε ότι οι διώξεις απειλούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στη ρωσική επιστήμη.

«Γνωρίζουμε τον καθένα από αυτούς ως πατριώτη και αξιοπρεπή άνθρωπο που δεν είναι ικανός να κάνει αυτό για το οποίο τους υποπτεύονται οι ανακριτικές αρχές», ανέφεραν.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει καυχηθεί ότι η Ρωσία είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στους υπερηχητικούς πυραύλους, οι οποίοι μπορούν να ταξιδεύουν με ταχύτητες έως και Mach 10 (12.250 χλμ/ώρα) για να αποφεύγουν την εχθρική αεράμυνα. Την Τρίτη, η Ουκρανία δήλωσε ότι κατάφερε να καταστρέψει έξι από τα όπλα σε μία μόνο νύχτα, αν και η Ρωσία το αμφισβήτησε.

Σημειώσεις ακαδημαϊκών συνεδρίων που εκτείνονται εδώ και πολλά χρόνια δείχνουν ότι οι συλληφθέντες επιστήμονες συμμετείχαν συχνά.

Το 2012, ο Μάσλοφ και ο Σιπλιούκ παρουσίασαν τα αποτελέσματα ενός πειράματος για τον σχεδιασμό υπερηχητικών πυραύλων σε ένα σεμινάριο στην Τουρ της Γαλλίας. Το 2016, και οι τρεις ήταν μεταξύ των συγγραφέων ενός κεφαλαίου βιβλίου με τίτλο "Υπερηχητικές εγκαταστάσεις μικρής διάρκειας για αεροδυναμική έρευνα στο ITAM της Ρωσίας".

Στην ανοιχτή επιστολή των συναδέλφων τους στο ITAM - το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής Κριστιάνοβιτς στο Νοβοσιμπίρσκ - αναφέρεται ότι το υλικό που είχαν παρουσιάσει οι επιστήμονες σε διεθνή φόρα είχε ελεγχθεί επανειλημμένα για να διασφαλιστεί ότι δεν περιείχε περιορισμένες πληροφορίες.

Οι περιπτώσεις τους δείχνουν ότι «οποιοδήποτε άρθρο ή έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε κατηγορίες για εσχάτη προδοσία», αναφέρεται στην ανοιχτή επιστολή.

In an open letter, the scientists' colleagues warned that the criminal cases risk setting back Russia’s advances in hypersonic technology. https://t.co/h1KlxfLm7B