Reuters: Ποιοι ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν στις αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν έχουν σκοτώσει αρκετά υψηλόβαθμα πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη, πλήττοντας τον πυρήνα της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ ο περιφερειακός πόλεμος επηρεάζει τις αγορές ενέργειας και την παγκόσμια ναυτιλία.

Παρακάτω παρατίθενται μερικές από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες που σκοτώθηκαν:

Ανώτατος ηγέτης

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, Ανώτατος Ηγέτης από το 1989, σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε αεροπορική επιδρομή στο κτήμα του στις 28 Φεβρουαρίου. Η διακυβέρνησή του χαρακτηρίστηκε από ισχυρό έλεγχο μέσω του μηχανισμού ασφαλείας και επέκταση της περιφερειακής επιρροής του Ιράν.

Ανώτεροι αξιωματούχοι

Ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και βετεράνος πολιτικός, σκοτώθηκε στις 17 Μαρτίου σε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Πάρντις, μαζί με τον γιο και έναν βοηθό του. Πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, ήταν στενός σύμβουλος του Χαμενεΐ.

Ο Εσμαΐλ Χατίμπ, υπουργός Πληροφοριών, σκοτώθηκε στις 18 Μαρτίου σε ισραηλινή επιδρομή. Σκληροπυρηνικός κληρικός, ηγήθηκε του μηχανισμού πληροφοριών από τον Αύγουστο του 2021.

Ο Αλί Σαμχανί, στενός σύμβουλος του Χαμενεΐ στη χάραξη πολιτικής ασφαλείας και πυρηνικών, σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στην Τεχεράνη.

Κορυφαίοι στρατιωτικοί διοικητές

Ο Μοχάμεντ Πακπούρ, αρχηγός του IRGC, σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στην Τεχεράνη. Ανέλαβε ηγεσία μετά τον θάνατο του Χοσεΐν Σαλαμί.

Ο Αζίζ Νασιρζαντέχ, υπουργός Άμυνας και αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στην Τεχεράνη.

Ο Αμπντεραχίμ Μουσαβί, αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια συνάντησης ανώτερης ηγεσίας στην Τεχεράνη.

Ο Γκολάμ Ρεζά Σουλεϊμανί, διοικητής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, σκοτώθηκε στις 17 Μαρτίου.

Ο Μπεχνάμ Ρεζαΐ, αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε στις 26 Μαρτίου στο Μπαντάρ Αμπάς.

Ο Αλιρεζά Τανγκσίρι, διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, υπέκυψε στα τραύματά του μετά από ισραηλινή επιδρομή στο Μπαντάρ Αμπάς στις 26 Μαρτίου. Γεννημένος στο Μπουσέρ, ηγήθηκε του Ναυτικού από το 2018 και επέβλεπε τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

