Reuters, Axios, WSJ

Το Πεντάγωνο αναμένεται να αποστείλει χιλιάδες στρατιώτες από την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος που μίλησαν στο Reuters.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει παράλληλα διπλωματικές επαφές με το Ιράν.

Οι ίδιες πηγές, που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, δεν διευκρίνισαν τον ακριβή προορισμό των δυνάμεων ούτε το χρονοδιάγραμμα της ανάπτυξής τους. Οι στρατιώτες σήμερα σταθμεύουν στο Φορτ Μπραγκ, στη Βόρεια Καρολίνα.

Η ανάπτυξη αυτή προστίθεται σε εκείνη χιλιάδων πεζοναυτών και ναυτών που επιβαίνουν στο USS Boxer, ένα αμφίβιο επιθετικό πλοίο, μαζί με την Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία.

Ο αμερικανικός στρατός παρέπεμψε για σχόλιο στον Λευκό Οίκο, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει ανταποκριθεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που επικαλείται ο δημοσιογράφος του Axios, Μπάρακ Ραβίντ, ο διοικητής της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας των ΗΠΑ, μαζί με το επιτελείο του, έλαβε εντολή να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, μαζί με ταξιαρχία πεζικού που αριθμεί αρκετές χιλιάδες στρατιώτες.

🚨A U.S. official told me the Command element of the 82nd airborne division has been directed by the Pentagon to deploy to the Middle East together with an infantry brigade consisting of several thousand troops

🚨This is another significant troops reinforcement in the region… — Barak Ravid (@BarakRavid) March 24, 2026

Η κίνηση αυτή αποτελεί νέα σημαντική ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, εν μέσω σεναρίων για πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Ιράν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, περίπου 3.000 στρατιώτες θα σταλούν στη Μέση Ανατολή. Η γραπτή εντολή του Πενταγώνου για την ανάπτυξη της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας αναμένεται εντός των επόμενων ωρών.

Πηγές στη WSJ διευκρίνισαν ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν. Ωστόσο, η αποστολή της 82ης Αερομεταφερόμενης ανοίγει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μια σειρά από στρατηγικές επιλογές.

Axios: Οι ΗΠΑ αναμένουν την απάντηση του Ιράν για ειρηνευτικές συνομιλίες έως την Πέμπτη

Οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με μια ομάδα περιφερειακών μεσολαβητών, εξετάζουν το ενδεχόμενο διεξαγωγής υψηλού επιπέδου ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν ακόμη και εντός της Πέμπτης, ενώ εξακολουθούν να περιμένουν επίσημη απάντηση από την Τεχεράνη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση του πολέμου, αλλά η στρατηγική των ΗΠΑ περιπλέκεται από τον έλεγχο που ασκεί το Ιράν στον Κόλπο του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ έχουν κοινοποιήσει στο Ισραήλ ένα σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει σε βασικά σημεία του σχεδίου. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ανεξάρτητα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την πραγματική συμφωνία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκφράζει ανησυχία ότι τυχόν συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις που δεν ευθυγραμμίζονται με τα στρατηγικά συμφέροντα του Ισραήλ, περιορίζοντας τις δυνατότητες του να διεξάγει επιθέσεις κατά του Ιράν. Επιπλέον, Ισραηλινοί αξιωματούχοι αμφισβητούν ότι το Ιράν έχει πραγματικά δεχτεί τις παραχωρήσεις που ισχυρίζονται οι ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη αρνείται ότι συμμετείχε σε παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις, αν και αναγνωρίζει ότι έχει λάβει προτάσεις από την Ουάσινγκτον. Το Πακιστάν, μαζί με την Αίγυπτο και την Τουρκία, έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή και δήλωσε έτοιμο να φιλοξενήσει συνομιλίες εφόσον συμφωνήσουν οι δύο πλευρές.

Ο Τραμπ κοινοποίησε τη σχετική πρόταση μέσω του Truth Social, υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον του για σύνοδο κορυφής. Σε περίπτωση που οι συνομιλίες πραγματοποιηθούν, ο αντιπρόεδρος Βανς αναμένεται να εμπλακεί, αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς.

Αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι η ιρανική κυβέρνηση βρίσκεται σε εσωτερική αναταραχή, με τον νέο ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να προκαλεί σύγχυση ως προς την εξουσία λήψης αποφάσεων. Ορισμένοι Ιρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι ισχυρισμοί του Τραμπ για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις αποσκοπούν κυρίως στη σταθεροποίηση των αγορών και στην αναβολή στρατιωτικών κινήσεων.

