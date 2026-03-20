Ράιτ: Ενδέχεται να άρουμε τις κυρώσεις επί του ιρανικού πετρελαίου

Η άρση των κυρώσεων επί του ιρανικού πετρελαίου που έχει εγκλωβιστεί θα εξασφάλιζε την προμήθεια της Ασίας εντός τριών ή τεσσάρων ημερών, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να άρουν σύντομα τις κυρώσεις επί του ιρανικού πετρελαίου που έχει εγκλωβιστεί σε δεξαμενόπλοια εν πλω, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να συγκρατήσει την εκτίναξη των τιμών που προκάλεσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

«Μέσα σε λίγες ημέρες, μέσα σε τρεις ή τέσσερις ημέρες, το πετρέλαιο αυτό θα αρχίσει να φτάνει στα λιμάνια», δήλωσε ο Ράιτ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Mornings with Maria» του Fox Business Network.

Ο Ράιτ ανέφερε ότι το πετρέλαιο που δεν υπόκειται σε κυρώσεις θα υποβληθεί στη συνέχεια σε διύλιση και θα διατεθεί στην αγορά τον επόμενο ενάμιση μήνα.

«Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του πετρελαίου θα απορροφηθεί μέσα στις επόμενες 30 έως 45 ημέρες», πρόσθεσε.

