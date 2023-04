Qatargate: Ο «μετανοημένος» Παντσέρι θα αποφυλακιστεί

Το δικαστικό συμβούλιο επικύρωσε την Πέμπτη τη συνέχιση της κράτησης του Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, του καθ' ομολογίαν εγκεφάλου του «Qatargate», υπό το καθεστώς του ηλεκτρονικού βραχιολιού, όπως επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του Λοράν Κένες στο RTBF.

Ο Ιταλός αναμένεται να αποφυλακιστεί τις επόμενες ώρες ή ημέρες, αφού στερήθηκε την ελευθερία του για σχεδόν τέσσερις μήνες από τις 9 Δεκεμβρίου.

BREAKING: The central suspect in the #Qatargate scandal, former MEP Pier Antonio Panzeri, is being released from prison on a tag.



He will be under 24 hour house arrest, his lawyer Laurent Kennes, told me.



Eva Kaili, who denies the charges unlike Panzeri, remains in prison.