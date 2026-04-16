Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Τουρκία: Νεκρός από αιμορραγία ο 14χρονος δράστης - Τι κατέθεσε ο πατέρας του

Νέα κρίσιμα στοιχεία για το θάνατο του 14χρονου δράστη της αιματηρής επίθεσης σε σχολείο στο Καχραμάνμαρας φέρνει στο φως η ιατροδικαστική έκθεση.

Συγκεκριμένα, ομάδα αποτελούμενη από δύο ιατροδικαστές, έναν κάμεραμαν και έναν πραγματογνώμονα φωτογράφο διαπίστωσε ότι ο 14χρονος έφερε θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι. Όπως καταγράφηκε, το αντικείμενο είχε τη μία πλευρά αμβλεία και την άλλη αιχμηρή, ενώ ο θάνατος επήλθε από βαριά εξωτερική αιμορραγία λόγω ρήξης μεγάλου αγγείου.

Στοιχεία από την έκθεση αυτοψίας

Η ιατροδικαστική έκθεση καταγράφει με λεπτομέρεια την κατάσταση της σορού, ρίχνοντας φως στις συνθήκες μετά τον τραυματισμό.

Όπως αναφέρεται, ο δράστης είχε ύψος 1,79 μ. και βάρος περίπου 85-90 κιλά. Εντοπίστηκαν ελαφρές νεκρικές κηλίδες σε σημεία χωρίς πίεση, ενώ στο σώμα υπήρχαν εκτεταμένα ίχνη αποξηραμένου αίματος. Στα χέρια του βρέθηκαν προστατευτικές νάιλον σακούλες και στην πλάτη τέσσερα ηλεκτρόδια.

Σχεδιασμός επίθεσης ημέρες πριν

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, κρίσιμο στοιχείο της έρευνας αποτελεί έγγραφο που εντοπίστηκε στον υπολογιστή του δράστη και αποδεικνύει ότι η επίθεση είχε σχεδιαστεί εκ των προτέρων.

«Θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη επίθεση στο εγγύς μέλλον», φέρεται να είχε γράψει.

Το έγγραφο φέρεται να δημιουργήθηκε στις 11 Απριλίου, πέντε ημέρες πριν από την επίθεση. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η Γενική Εισαγγελία εκτιμά ότι πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια, χωρίς σύνδεση με τρομοκρατική οργάνωση.

Η κατάθεση του πατέρα: Ψυχολογικά προβλήματα και όπλα

Η κατάθεση του πατέρα του δράστη, που έχει συλληφθεί, ρίχνει φως στο προφίλ του ανήλικου και στη σχέση του με τα όπλα, σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας.

«Ο γιος μου είχε τυπικά προβλήματα εφηβείας και εξετάσεων, καθώς και άγχος. Λόγω αυτής της κατάστασης, πήγα το γιο μου σε φίλους ψυχολόγους στο αστυνομικό τμήμα, αλλά οι ψυχολόγοι εκεί είπαν ότι δεν υπήρχε τίποτα κακό και ότι ο γιος μου ήταν πολύ έξυπνος. Για περίπου 2 μήνες, πήγαινα τον Ισά Αράς σε έναν ιδιωτικό ψυχολόγο κοντά στο σπίτι μας. Αυτός ο ψυχολόγος είπε ότι ο γιος μου θα έχει προβλήματα προσαρμογής στην κοινωνία, ότι χρειάζεται παρακολούθηση για ένα διάστημα και ότι μπορεί να χρειαστεί ψυχιατρική θεραπεία στο μέλλον».

Ο ίδιος περιέγραψε και την αυξανόμενη εμμονή του παιδιού με τα όπλα, αλλά και τη δική του στάση:

«Πριν από περίπου ένα μήνα, ο γιος μου με ρώτησε πότε θα τον άφηνα να πυροβολήσει, αφού οι φίλοι του πυροβολούσαν. Είδα το γιο μου να προσπαθεί να πάρει το όπλο και θύμωσα μαζί του. Του είπα ότι ένα όπλο είναι θέμα τιμής και ότι θα του άφηνα ένα όταν θα συνταξιοδοτούμουν. Του έδωσα ελπίδα λέγοντας ότι αν είχε καθαρό μητρώο και πήγαινε σε ένα καλό σχολείο, θα μπορούσαμε να του πάρουμε ένα όπλο».

Αναφέρθηκε επίσης στην εκπαίδευση στο σκοπευτήριο: «Τη Δευτέρα, πήγα στο σκοπευτήριο της αστυνομίας και πυροβόλησα με το δικό μου όπλο. 'Αφησα επίσης τον γιο μου να πυροβολήσει μερικές φορές. Του έδειξα τον στόχο και του είπα ότι το όπλο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται τυχαία. Πρέπει να στοχεύει σε έναν συγκεκριμένο στόχο».

Για τη συμπεριφορά του παιδιού στο διαδίκτυο, σημείωσε:

«Ο γιος μου έπαιζε διαδικτυακά παιχνίδια, αλλά όταν έμπαινα στο δωμάτιό του, τα έκλεινε όλα και δεν ήθελε να μας δείξει τίποτα».

Τέλος, υποστήριξε ότι τα όπλα φυλάσσονταν με ασφάλεια: «Είχα επτά όπλα, τα οποία φυλάσσονταν σε κλειδωμένο σεντούκι και δεν γνωρίζω πώς τα απέκτησε ο γιος μου».

Η στιγμή που ο 14χρονος δράστης κάνει προπόνηση σε σκοπευτήριο

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ο πατέρας του δράστη Ισα Αράς Μερσινλί, Ουγούρ Μερσινλί, ο οποίος συνελήφθη, κατέθεσε ότι είχε μεταφέρει τον γιο του σε σκοπευτήριο, όπου πραγματοποίησε ορισμένες δοκιμαστικές βολές.

Βίντεο από το σκοπευτήριο, στο οποίο αναφέρθηκε στην κατάθεσή του ο πατέρας, δείχνει τον 14χρονο να κάνει εξάσκηση με όπλο, ενώ ένα άτομο που βρίσκεται δίπλα του φαίνεται να τον καθοδηγεί.

Κυβερνο-επιχειρήσεις και συλλήψεις

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείας, εντείνεται η καταστολή στο διαδίκτυο για περιεχόμενο που εξυμνεί τη βία ή προκαλεί πανικό.

Έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για 94 άτομα, ενώ συνολικά 1.104 λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αποκλειστεί.

Κλειστά σχολεία - Νέα μέτρα ασφάλειας

Στο μεταξύ, οι αρχές προχωρούν σε άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των σχολείων, υπό τον συντονισμό των υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας.

Τα σχολεία στο Καχραμάνμαράς παραμένουν κλειστά για δύο ημέρες, ενώ σε άλλες επαρχίες καταγράφονται διακοπές μαθημάτων λόγω κινητοποιήσεων εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η ενίσχυση των ελέγχων γύρω από σχολικές μονάδες, η αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας και η ενίσχυση των μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης, με στόχο την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.

Τουρκία: Πυροβολισμοί σε σχολείο, 9 νεκροί, 20 τραυματίες

Υπενθυμίζεται ότι, ο αριθμός των νεκρών της επίθεσης ενόπλου σε σχολείο στο Καχραμανμαράς της Τουρκίας έφτασε τους 9.

«Έχουμε 9 νεκρούς, 8 εκ των οποίων ήταν μαθητές και ένας καθηγητής. Έχουμε 13 τραυματίες, 6 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και 3 σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο Μουσταφά Τσιφτσί.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασης τραυματιών, με αρκετούς εξ αυτών να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, γεγονός που εντείνει τους φόβους για περαιτέρω αύξηση του απολογισμού.

Ο δράστης της επίθεσης, ο 14χρονος Ισά Αράς Μερσινλί ο οποίος επίσης φοιτούσε στο σχολείο, έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο πατέρας του ανήλικου, Ουγκούρ Μερσινλί ο οποίος είναι πρώην αστυνομικός, συνελήφθη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο για ξαφνική εισβολή ενόπλου στο σχολείο και άμεση χρήση όπλου σε χώρους όπου βρίσκονταν μαθητές και προσωπικό. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ η κατάσταση ορισμένων χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Ο διοικητής της Kahramanmaraş, Mükerrem Ünlüer, δήλωσε ότι σημειώθηκε ένοπλη επίθεση στο Γυμνάσιο Ayser Çalık για λόγους που παραμένουν ακόμη άγνωστοι. Τονίζοντας ότι το περιστατικό είναι πολύ πρόσφατο, ο Ünlüer είπε: «Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια επίθεση. Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη σε ένα από τα σχολεία μας. Έχουμε λάβει πληροφορίες ότι υπάρχουν τραυματίες. Δυστυχώς, υπάρχει και απώλεια ζωής. Ερευνούμε διεξοδικά την υπόθεση».

Σύμφωνα με το Αssociated Press, βίντεο από το σημείο έδειξε τουλάχιστον δύο άτομα να μεταφέρονται σε ασθενοφόρα έξω από το γυμνάσιο.

Σφοδρή κριτική του CHP κατά της κυβέρνησης για το μακελειό

Σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση για σοβαρά κενά στην ασφάλεια των σχολείων άσκησε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, με αφορμή την αιματηρή επίθεση σε σχολείο στο Καχραμάνμαρας, που στοίχισε τη ζωή σε εννιά άτομα και τραυμάτισε δεκάδες.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εστίασε στις ευθύνες της πολιτείας για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια που αγνοήθηκαν. «Δεν εισακούστηκαν οι κραυγές, δεν ελήφθησαν μέτρα».

Στην εκτενή του δήλωση, ο Οζέλ συνέδεσε την επίθεση στο Καχραμάνμαρας με προηγούμενα περιστατικά, τονίζοντας ότι το πρόβλημα έχει λάβει συστημικές διαστάσεις.

«Πρώτα στην Κωνσταντινούπολη χάσαμε τη δασκάλα μας Φατμά από επίθεση μαθητή της. Χθες στη Σανλιούρφα 16 συμπολίτες μας τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο. Σήμερα, με τα νέα από το Καχραμάνμαράς, μια ακόμη φωτιά λάβωσε τις καρδιές μας. Η δασκάλα Φατμά, όταν ήταν εν ζωή, φώναζε "δεν έχουμε ασφάλεια στα σχολεία". Δυστυχώς, αυτή η κραυγή δεν εισακούστηκε. Δεν ελήφθη κανένα αποτελεσματικό μέτρο ούτε αναπτύχθηκε αποτρεπτικός μηχανισμός».

Ο Οζέλ υπογράμμισε ότι η ασφάλεια στα σχολεία αποτελεί πλέον επείγουσα εθνική προτεραιότητα, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυσή της.

«Η διασφάλιση της ζωής των παιδιών μας, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στην εκπαίδευση είναι η πιο βασική υποχρέωση του κράτους. Ένα από τα πιο επείγοντα ζητήματα της Τουρκίας πρέπει πλέον να είναι η ασφάλεια στα σχολεία. Η πλήρης επιτήρηση των εισόδων και εξόδων, η αύξηση του αριθμού του προσωπικού ασφαλείας, η ενίσχυση των συστημάτων καμερών, η συχνότερη παρουσία δυνάμεων ασφαλείας γύρω από τα σχολεία και η ύπαρξη σχεδίων άμεσης αντιμετώπισης κρίσης είναι πλέον υποχρεωτικά», συμπλήρωσε.

Τόνισε δε ότι «παράλληλα με άλλα μέτρα, όπως έχουμε προτείνει και στο παρελθόν, 65.000 φύλακες θα πρέπει να διοριστούν άμεσα στα σχολεία από τους αδιόριστους ειδικούς υπαξιωματικούς. Η ασφάλεια των σχολείων είναι ευθύνη του κράτους μας. Σε αυτό το ζήτημα δεν μπορεί πλέον να γίνει ανεκτή καμία αμέλεια ή έλλειψη».