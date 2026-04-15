Τουρκία: Πυροβολισμοί σε σχολείο, 4 νεκροί, 20 τραυματίες - Νεκρός ο 16χρονος δράστης (vids)

Επίθεση με πυροβολισμούς έγινε σε σχολικό συγκρότημα στην επαρχία Καχραμανμαράς στην Τουρκία, όπου σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν όταν άγνωστος άνοιξε πυρ μέσα σε γυμνάσιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο για ξαφνική εισβολή ενόπλου στο σχολείο και άμεση χρήση όπλου σε χώρους όπου βρίσκονταν μαθητές και προσωπικό. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ η κατάσταση ορισμένων χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Ο διοικητής της Kahramanmaraş, Mükerrem Ünlüer, δήλωσε ότι σημειώθηκε ένοπλη επίθεση στο Γυμνάσιο Ayser Çalık για λόγους που παραμένουν ακόμη άγνωστοι. Τονίζοντας ότι το περιστατικό είναι πολύ πρόσφατο, ο Ünlüer είπε: «Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια επίθεση. Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη σε ένα από τα σχολεία μας. Έχουμε λάβει πληροφορίες ότι υπάρχουν τραυματίες. Δυστυχώς, υπάρχει και απώλεια ζωής. Ερευνούμε διεξοδικά την υπόθεση».

Σύμφωνα με το Αssociated Press, βίντεο από το σημείο έδειξε τουλάχιστον δύο άτομα να μεταφέρονται σε ασθενοφόρα έξω από το γυμνάσιο.

Σύμφωνα με δηλώσεις του νομάρχη του Καραμάνμαρας, Μουκερέμ Ουνλούερ στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, η επίθεση σημειώθηκε στο γυμνάσιο Αϊσέρ Τσαλίκ, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας βαριές ανθρώπινες απώλειες.

Ο νομάρχης της πόλης ανέφερε επίσης ότι ο νεαρός - δράστης έφερε όπλα στο σχολείο μέσα στο σακίδιό του.

«Ένας μαθητής της 8ης τάξης (γυμνάσιο), έχοντας φέρει όπλα στο σακίδιό του, μπήκε σε δύο τάξεις όπου βρίσκονταν μαθητές και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς. Δυστυχώς, έχουμε 4 νεκρούς. Ένας από αυτούς είναι καθηγητής, οι 3 είναι μαθητές. Έχουμε επίσης 20 τραυματίες. Από αυτούς, οι 4 βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο χειρουργείο και πιστεύουμε ότι είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Συνεχίζουμε τις έρευνές μας. Ελπίζουμε οι τραυματίες αδελφοί μας θα αναρρώσουν το συντομότερο δυνατό. Δεν υπάρχει κανένα άλλο περιστατικό σε άλλο σχολείο. Κυκλοφορούν σχετικές ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, δεν είναι αληθινές», διευκρίνισε.

Ο Μουκερέμ Ουνουέρ δήλωσε ότι ο 16χρονος δράστης είναι επίσης νεκρός. «Και αυτός έχει πεθάνει. Πυροβόλησε τον εαυτό του στη σύγχυση της στιγμής. Δεν είναι γνωστό προς το παρόν, αν το έκανε με σκοπό την αυτοκτονία ή αν αυτό-πυροβόλησε κατά τη διάρκεια της αναταραχής. Ο μαθητής της 8ης τάξης που προκάλεσε το περιστατικό είναι δικός μας μαθητής και ο πατέρας του είναι πρώην αστυνομικός. Υποθέτουμε ότι πήρε τα όπλα του από εκείνον. Ήρθε με 5 όπλα και 7 γεμιστήρες, μπήκε σε 2 τάξεις», δήλωσε.

Ο εισαγγελέας της επαρχίας, Ραμαζάν Μουράτ Τιριακί, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του σε όλους, δήλωσε πως «η σορός του δράστη βρίσκεται ακόμη στο σχολείο για να έρθουν οι ιατροδικαστές».

Ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP), Ουνάλ Ατές, δήλωσε πως το σχολείο δεν διέθετε φύλακα. «Βρίσκεται κοντά στο σπίτι μου και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Είναι ένα από τα σχολεία με τον υψηλότερο μέσο όρο επιδόσεων στο Καραμανμάρας. Είμαστε σε κατάσταση σοκ. Εκατοντάδες φορές προσπαθήσαμε να επιστήσουμε την προσοχή στο θέμα της έλλειψης ασφάλειας», ανέφερε.

Άμεση παρέμβαση υπουργείου Δικαιοσύνης - Έρευνα σε πλήρη εξέλιξη

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αντέδρασε άμεσα στο περιστατικό, ανακοινώνοντας την έναρξη επίσημης έρευνας από την Εισαγγελία του Καχραμάνμαράς, με ενισχυμένη εισαγγελική παρουσία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε μέσω του λογαριασμού του στο NSosyal: «Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν οριστεί 3 αντιεισαγγελείς και 4 εισαγγελείς. Ο γενικός εισαγγελέας μας και οι αρμόδιοι εισαγγελείς συνεχίζουν τις έρευνές τους στον τόπο του συμβάντος. Για την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας έχει ληφθεί απόφαση απαγόρευσης μετάδοσης ειδήσεων και είναι σημαντικό τα μέσα ενημέρωσης να τηρήσουν με ευαισθησία το απόρρητο της έρευνας. Οι απαραίτητες ενημερώσεις για όλα τα στάδια της έρευνας θα πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές».

Η κυβέρνηση κινητοποιήθηκε άμεσα, με την αποστολή υψηλόβαθμων αξιωματούχων στην περιοχή και την ενεργοποίηση ελεγκτικών μηχανισμών για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί διόρισε 4 επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και 4 επιθεωρητές της αστυνομίας για τη διερεύνηση του περιστατικού. Παράλληλα, ο ίδιος, μαζί με τον υπουργό Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν και τον υπουργό Υγείας Κεμάλ Μεμίσογλου, μετέβησαν στο Καχραμάνμαράς.

Συνελήφθη ο πατέρας του φερόμενου δράστη της επίθεσης

Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του πατέρα του δράστη, Ισά Αράς Μερσινλί, που φέρεται να πραγματοποίησε την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Καραμάνμαρας.

Ο πατέρας του δράστη υπηρετεί ως διευθυντής της αστυνομίας στην πόλη.

Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν όλες τις πιθανές πτυχές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ευθυνών ή παραλείψεων από το οικογενειακό περιβάλλον του δράστη.