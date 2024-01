ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο της Άιοβα (vid)

Πυροβολισμούς σε εξέλιξη ανέφερε πριν από λίγο το NBC News σε σχολείο της Άιοβα.

Οι αρχές επιβεβαιώνουν τη διεξαγωγή έρευνας για πιθανούς πυροβολισμούς στο Λύκειο Πέρρυ στην Άιοβα.

Το Λύκειο Πέρι ανήκει στην Κοινοτική Σχολική Περιφέρεια του Πέρι, η οποία βρίσκεται περίπου 25 μίλια βορειοδυτικά του Ντε Μόιν. Εξυπηρετεί περίπου 1.785 μαθητές, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

