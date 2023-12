Πύραυλος κρουζ των Χούθι έπληξε δεξαμενόπλοιο ανοικτά της Υεμένης

Πύραυλος κρουζ κατά πλοίων επιφανείας (ASCM) που εκτοξεύθηκε από περιοχή υπό τον έλεγχο των Χούθι έπληξε δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Νορβηγίας στα ανοικτά της Υεμένης, χωρίς πάντως να προκαλέσει τραυματισμούς ή θανάτους, ανακοίνωσαν σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Το Strinda χτυπήθηκε από τον ASCM καθώς διέπλεε το στενό Μπαμπ αλ Μάντεμπ, διευκρίνισε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

CENTCOM Statement on missile attack in the Bab-el-Mandeb

At around 4 p.m. EST on December 11, the Motor Tanker STRINDA was attacked by what is assessed to have been an Anti-Ship Cruise Missile (ASCM) launched from a Houthi controlled area of Yemen while passing through the… pic.twitter.com/OJDoubAU2D