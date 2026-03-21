Πύραυλος έπληξε την πόλη Άραντ στο νότιο Ισραήλ - Μεγάλες ζημιές σε κτίρια

Το «άμεσο πλήγμα» πυραύλου στην πόλη Αραντ του νοτίου Ισραήλ προκάλεσε μεγάλες ζημιές και τον τραυματισμό μεγάλου αριθμού ανθρώπων, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές υπηρεσίες.

«Σε συνέχεια των πρώτων πληροφοριών για πλήγμα την πόλη Αραντ, ο πύραυλος έπληξε το κέντρο της πόλης και πολλά κτίρια κατοικιών», ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του νότιου τομέα του Ισραήλ.

«Τρία κτίρια χτυπήθηκαν άμεσα και έχουν εντοπισθεί σοβαρές δομικές ζημιές. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε όροφο ενός από τα κτίρια. Υπάρχουν θύματα», σύμφωνα με την ανακοίνωση.