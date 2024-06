Πυραυλική επίθεση των Χούθι εναντίον εμπορικού πλοίου σημειώθηκε 52 ναυτικά μίλια νότια του Άντεν της Υεμένης, όπου ο κυβερνήτης εμπορικού πλοίου ανέφερε ότι πύραυλος έπεσε στη θάλασσα, σε μικρή απόσταση από πλοίο. Το συμβάν έκανε γνωστό ο βρετανικός φορέας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (United Kingdom Maritime Trade Operations / UKMTO), υπογραμμίζοντας ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές και ότι το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι προς τον προορισμό του.

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Νοέμβριο, οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν και στον Ινδικό Ωκεανό.

UKMTO ADVISORY INCIDENT 092 ATTACK



UKMTO has received a report of an incident 52NM south of Aden, Yemen.

The Master of a merchant vessel reported a missile impacted the water in close proximity to the vessel.