Προειδοποίηση Ζελένσκι για αυξημένη ρωσική κινητικότητα και θέσεις πυροβολικού στη Λευκορωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, προειδοποίησε για ενίσχυση της ρωσικής στρατιωτικής δραστηριότητας, επικαλούμενος ενημέρωση από τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της χώρας, σύμφωνα με την οποία η Μόσχα προχωρά σε ανασύνταξη δυνάμεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Κίεβο εκτιμά πως η Ρωσία ενδέχεται να επιχειρήσει εκ νέου την εμπλοκή της Belarus στον πόλεμο, όπως μεταδίδει το Reuters.

Όπως ανέφερε, καταγράφεται εντεινόμενη παρουσία ρωσικών δυνάμεων στη Λευκορωσία, με εργασίες υποδομών - μεταξύ αυτών η κατασκευή οδικών αξόνων κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία - καθώς και η ανάπτυξη θέσεων πυροβολικού.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ακόμη ότι η ουκρανική πλευρά έχει ήδη αποστείλει σαφές μήνυμα προς την ηγεσία της Λευκορωσίας, επισημαίνοντας την «πλήρη ετοιμότητα της Ουκρανίας να υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της».

Υπενθυμίζεται ότι κατά την έναρξη του πολέμου το 2022, η Λευκορωσία αποτέλεσε κομβικό ορμητήριο για τη ρωσική εισβολή, επιτρέποντας τη διέλευση στρατευμάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού προς τη βόρεια Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του άξονα προς το Κίεβο.

Παρείχε επίσης κρίσιμες υποδομές, όπως αεροδρόμια και εναέριο χώρο, διευκολύνοντας ρωσικές επιχειρήσεις και εκτοξεύσεις πυραύλων. Αν και δεν συμμετείχε άμεσα με δικές της δυνάμεις στις συγκρούσεις, η συμβολή της θεωρήθηκε καθοριστική στην αρχική φάση της εισβολής.





