Πρόεδρος Λευκορωσίας: Τα ρωσικά πυρηνικά όπλα θα είναι παράγοντας αποτροπής σε ενδεχόμενη επίθεση

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε την Τρίτη πως «η ανάπτυξη ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία θα χρησιμεύσει ως παράγοντας αποτροπής απέναντι σε έναν πιθανό επιτιθέμενο και πως δεν θα πρέπει να υπάρξει δισταγμός για τη χρησιμοποίησή τους αν χρειαστεί».

Τις δηλώσεις του μετέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Η Ρωσία θα αρχίσει να αναπτύσσει τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία μετά τις 7 - 8 Ιουλίου μόλις είναι έτοιμες οι ειδικές αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, δήλωσε την Παρασκευή, 9 Ιουνίου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στην Λευκορωσία, μετά τις 7 με 8 Ιουλίου, καθώς τότε θα είναι έτοιμες οι ειδικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν μετά τη συνάντηση που είχε με τον Λευκορώσο πρόεδρο Λουκασένκο στο Σότσι.

«Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο», είπε ο Πούτιν στον Λουκασένκο όταν συζήτησαν την προγραμματισμένη πυρηνική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο «η προετοιμασία των σχετικών εγκαταστάσεων ολοκληρώνεται στις 7-8 Ιουλίου και θα ξεκινήσουμε αμέσως δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη κατάλληλων τύπων όπλων στην επικράτειά σας», με τον Λουκασένκο να απαντάει «Ευχαριστώ, Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς».

Είναι η πρώτη φορά που το Κρεμλίνο αποφασίζει να μεταφέρει πυρηνικά όπλα εκτός Ρωσίας, από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991.

