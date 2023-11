Πρόεδρος Ισραήλ: Παλεύουμε για ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο

Την «τρομακτική αύξηση» του αντισημιτισμού παγκοσμίως μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, επισήμανε ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ σε μια ομιλία που απευθύνθηκε στους Εβραίους σε όλο τον κόσμο, αναφέρει το DPA.

«Η σφαγή που διέπραξε η Χαμάς στο νότιο Ισραήλ μάς ανάγκασε να αντιμετωπίσουμε ένα είδος κακού που δεν θα έπρεπε να υπάρχει στον σύγχρονο κόσμο», είπε ο Χέρτζογκ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X, πρώην Twitter.

”Πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς, δεν πρόκειται απλώς για πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Το Ισραήλ μπορεί να πολεμά στο έδαφος, αλλά παλεύει για ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο», είπε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ είναι «αποφασισμένο να σταθεί απέναντι σε αυτό το κακό».

As Israel continues to remember those murdered and the fallen, and as we continue to fight to uproot Hamas and release the hostages, I wish to send a special message of hope and unity to Jewish communities all around the world. pic.twitter.com/rFlGXyh6e9