Ο Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να απέλυσε υψηλόβαθμο στρατιωτικό αξιωματούχο επειδή ο τελευταίος αρνήθηκε να στείλει άνδρες που βρίσκονταν υπό τις διαταγές του στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο 66χρονος ναύαρχος Σεργκέι Αβακιάντς «ξηλώθηκε» εντελώς ξαφνικά από τη θέση του διοικητή του ρωσικού στόλου στον Ειρηνικό.

Σύμφωνα με αναρτήσεις που δημοσιεύθηκαν σε λογαριασμούς στο Telegram ο ναύαρχος επεδίωκε να προστατεύσει τους άνδρες του προκειμένου να μην γίνουν «τροφή για τα κανόνια» στην Ουκρανία. Ο 66χρονος στρατιωτικός αξιωματούχος το προηγούμενο διάστημα είτε είχε υψώσει το ανάστημά του απέναντι στις διαταγές του Κρεμλίνου είτε έβαλε βέτο στην αποστολή των ανδρών του στην Ουκρανία. Ωστόσο, όταν αναγκάστηκε να μην παρακούσει φέρεται να έστειλε στο μέτωπο όσους ήταν αναξιόπιστοι.

