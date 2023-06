Πούτιν: Ακυρώνεται η συμφωνία με την Ουκρανία για την Αζοφική και τον πορθμό του Κερτς

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι η Μόσχα ακυρώνει τη συμφωνία συνεργασίας με την Ουκρανία για τη χρήση της Αζοφικής Θάλασσας και του πορθμού του Κερτς, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Putin approved the denunciation of the agreement with Ukraine on the Sea of Azov and the Kerch Strait. pic.twitter.com/jlArdh8RU1