Πορτογαλία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατά της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης στην αγορά εργασίας

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη Λισαβόνα, διαμαρτυρόμενοι για τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, η οποία, σύμφωνα με τα συνδικάτα, υπονομεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων και εντείνει την εργασιακή ανασφάλεια, καθώς διευκολύνει την ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες και περιορίζει τις αμειβόμενες υπερωρίες.

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας της Πορτογαλίας ενέκρινε τον Σεπτέμβριο προσχέδιο νόμου για την τροποποίηση του εργατικού κώδικα, με στόχο την αύξηση της χαμηλής παραγωγικότητας. Οι προτάσεις της κυβέρνησης πυροδότησαν την πρώτη γενική απεργία στη χώρα έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια.

Τα συνδικάτα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι υιοθετεί θέσεις των εργοδοτών, επιδιώκοντας την κατάργηση δικαιωμάτων των χαμηλόμισθων εργαζομένων, οι οποίοι ήδη δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν εν μέσω της αύξησης του κόστους διαβίωσης.

Το μεγαλύτερο συνδικάτο, CGTP, ανέφερε ότι «πολλές δεκάδες χιλιάδες» διαδηλωτές κατέκλυσαν τη μεγαλύτερη λεωφόρο της πρωτεύουσας, ενώ η αστυνομία δεν προχώρησε σε εκτίμηση για τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Η Ινές Μπράνκο, 33χρονη πωλήτρια, δήλωσε ότι οι μεταρρυθμίσεις θα βλάψουν τους εργαζόμενους «με όλους τους τρόπους», καθώς θα μειωθεί ο χρόνος που αφιερώνουν στην οικογένειά τους και θα καταστούν ευκολότερες οι απολύσεις. Όπως υποστήριξε, καμία από τις προτεινόμενες αλλαγές δεν βελτιώνει τη ζωή των εργαζομένων.

«Το κόστος ζωής αυξάνεται, εργαζόμαστε 40 ώρες την εβδομάδα και, παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς στο τέλος του μήνα, ενώ οι εταιρείες αποκομίζουν κέρδη εκατομμυρίων. Είναι απαράδεκτο», ανέφερε.

Το νομοσχέδιο βρίσκεται στο στάδιο των υποχρεωτικών διαβουλεύσεων με τα συνδικάτα και τις εργοδοτικές οργανώσεις και στη συνέχεια θα προωθηθεί στο κοινοβούλιο, όπου το ακροδεξιό κόμμα Chega, το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης, έχει δηλώσει ότι ενδέχεται να το υπερψηφίσει.

Αν και η κυβέρνηση απέσυρε ορισμένες προτάσεις, όπως εκείνη που αφορούσε τις απολύσεις για «βάσιμο λόγο», τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι οι βασικές τους ανησυχίες παραμένουν αναπάντητες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η αύξηση των ορίων για εξωτερική ανάθεση εργασιών, καθώς και η πρόταση για τη δημιουργία «ατομικών τραπεζών χρόνου». Βάσει αυτής, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να απασχολούνται έως και δύο επιπλέον ώρες ημερησίως, πέραν του οκταώρου, χωρίς άμεση αμοιβή υπερωριών, η οποία θα συμψηφίζεται μεταγενέστερα εντός του έτους. Οι υπερωρίες αυτές δεν θα υπερβαίνουν τις 150 ώρες ετησίως.

«Δεν εκλέξαμε την κυβέρνηση ή τους βουλευτές για να μας χρησιμοποιούν ως σάκο του μποξ», δήλωσε η 45χρονη δασκάλα Βανέσα Τεϊσέιρα.

Η Πορτογαλία συγκαταλέγεται στις φτωχότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, σύμφωνα με το Reuters. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους κερδίζουν λιγότερα από 1.000 ευρώ μικτά μηνιαίως.

Η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας στη χώρα αντιστοιχεί στο 80,5% του μέσου όρου της ΕΕ, γεγονός που την κατατάσσει στην πέμπτη χαμηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.