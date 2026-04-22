Πολιτική θύελλα στη Βρετανία: Αμετακίνητος ο Στάρμερ παρά τις πιέσεις για την «υπόθεση Μάντελσον»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, απέρριψε κατηγορηματικά για ακόμη μια φορά το ενδεχόμενο παραίτησής του, εν μέσω σφοδρών πυρών από την αντιπολίτευση για τον αμφιλεγόμενο διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνεδρίασης στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Στάρμερ διεμήνυσε ότι παραμένει προσηλωμένος στην αποστολή του, παρά το γεγονός ότι η υπόθεση πλήττει σοβαρά την εικόνα της κυβέρνησής του.

Το χρονικό της αντιπαράθεσης

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, η κρίση ξεκίνησε από την απόφαση του Στάρμερ να επιλέξει τον Μάντελσον —ένα ιστορικό αλλά αμφιλεγόμενο στέλεχος των Εργατικών— για την πρεσβεία στην Ουάσινγκτον. Η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις λόγω:

Των σχέσεων με τον Τζέφρι Έπστιν: Ο Μάντελσον διατηρούσε φιλικούς δεσμούς με τον καταδικασμένο παιδεραστή χρηματιστή.

Της αποπομπής του: Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Στάρμερ είχε απομακρύνει τον Μάντελσον, κατηγορώντας τον για «συστηματικά ψεύδη» σχετικά με τις επαφές του με τον Έπστιν.

Νέες αποκαλύψεις και «παράκαμψη» διαδικασιών

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά από δημοσίευμα του Guardian, σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε τη διαπίστευση ασφαλείας του Μάντελσον τον Ιανουάριο του 2025, αγνοώντας την αρνητική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου.

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζει η κατάθεση του Όλι Ρόμπινς, πρώην υψηλόβαθμου στελέχους του Foreign Office, ο οποίος αποκάλυψε στο κοινοβούλιο ότι η Ντάουνινγκ Στριτ ασκούσε «διαρκή πίεση», για να προχωρήσει ο διορισμός, με τον Κιρ Στάρμπερ να έχει προεξοφλήσει την επιλογή Μάντελσον.

Η στάση του Στάρμερ και οι κατηγορίες της αντιπολίτευσης

Παρά τις μαρτυρίες, ο Στάρμερ ισχυρίστηκε σήμερα ότι τα λεγόμενα του Ρόμπινς τον δικαιώνουν, διαψεύδοντας ότι παραπλάνησε τη Βουλή όταν δήλωνε πως τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Ωστόσο, η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοκ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, εστιάζοντας στις διεθνείς διασυνδέσεις του Μάντελσον, κυρίως με χώρες όπως η Κίνα (σ.σ. υπήρχαν αναφορές σε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων μέσω της συμβουλευτικής του εταιρείας) και η Ρωσία. Ιδίως για την τελευταία, η Μπάντενοκ κατήγγειλε ότι ο Μάντελσον παρέμεινε στο διοικητικό συμβούλιο της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας Systema (που συνδέεται με το Κρεμλίνο) ακόμη και μετά την εισβολή στην Κριμαία το 2014.

«Γιατί ο πρωθυπουργός επέλεξε για μια τόσο κρίσιμη θέση έναν άνθρωπο με δεσμούς με το Κρεμλίνο;», αναρωτήθηκε η Μπάντενοκ, θέτοντας τον Κιρ Στάρμερ σε θέση άμυνας για το πολιτικό του κριτήριο.