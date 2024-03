Politico: «Το μεσημέρι εναντίον του Πούτιν» - Tο τελευταίο σχέδιο του Ναβάλνι με στόχο τη «μέγιστη ζημιά»

Μόλις 15 ημέρες πριν κηρυχθεί νεκρός σε μια ρωσική φυλακή, ο Αλεξέι Ναβάλνι εξαπέλυσε την τελευταία του επίθεση εναντίον του Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς ακόμα και απομονωμένος σε σωφρονιστικό ίδρυμα της Σιβηρίας, ήταν σε θέση να μεταφέρει μηνύματα στους υποστηρικτές του, μέσω ενός σχεδίου κινητοποίησης της αντιπολίτευση ενόψει των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Politico, την 1η Φεβρουαρίου του 2024, αναρτήθηκε ένα μήνυμα στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «X», σηματοδοτώντας τις πρώτες οδηγίες του εν όψει των εκλογών για την ανάδειξη προέδρου στη χώρα, που θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Μου αρέσει η ιδέα των ψηφοφόρων κατά του Πούτιν να πηγαίνουν μαζί στα εκλογικά τμήματα στις 12 το μεσημέρι», έγραψε ο Ναβάλνι και συνέχισε: «Το μεσημέρι εναντίον του Πούτιν».

Μάλιστα σε ακόλουθη ανάρτησή του σημείωσε: «Λοιπόν, τι μπορούν να κάνουν στους ψηφοφόρους; Θα κλείσουν τα εκλογικά τμήματα στις 12 το μεσημέρι; Θα οργανώσουν διαδήλωση για την υποστήριξη του Πούτιν στις 10 το πρωί; Θα καταγράψουν όλους όσοι ήρθαν το μεσημέρι για να τους εντάξουν στη μαύρη λίστα με τους αναξιόπιστους;».

5/15 There is no way to stop this action. Well, what can they do? Will they close the polling stations at 12 noon? Will they organize an action in support of Putin at 10 AM? Will they register everyone who came at noon and put them on the list of unreliable people?