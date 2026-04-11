Πόλεμος στην Ουκρανία: Ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας

Η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν σε ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) με την κάθε πλευρά ν’ ανταλλάσσει σήμερα 175 αιχμαλώτους, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Υποδοχή 175 αιχμαλώτων πολέμου και επτά αμάχων από τη Ρωσία, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι

Η Ουκρανία υποδέχτηκε 175 οπλίτες της και επτά αμάχους που απελευθέρωσε η Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες υπερασπίστηκαν την χώρα τους σε διαφορετικά μέτωπα από την ανατολή μέχρι το νότο, προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι από αυτούς κρατούνταν στη Ρωσία από το 2022.

Κατάρριψη ουκρανικών drones πάνω από τη στρατηγική περιφέρεια Ροστόφ

Περισσότερα από δώδεκα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από τη νοτιοδυτική ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Γιούρι Σλιουσάρ. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, τα drones καταστράφηκαν τη νύχτα κατά την απόκρουση αεροπορικής επίθεσης στην περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να αναφέρονται θύματα ή υλικές ζημιές.

Στο στόχαστρο μια κρίσιμη στρατιωτική και λογιστική ζώνη

Η περιφέρεια Ροστόφ, στα σύνορα με την Ουκρανία, έχει εξελιχθεί σε κομβικό κέντρο διοίκησης και ανεφοδιασμού για τις ρωσικές επιχειρήσεις στην ανατολική και νότια Ουκρανία. Η παρουσία σημαντικών στρατιωτικών υποδομών, αλλά και δικτύων μεταφορών που συνδέουν το εσωτερικό της Ρωσίας με το μέτωπο, καθιστά την περιοχή πρωτεύοντα στόχο για ουκρανικές επιθέσεις με drones.

Η ανακοίνωση ότι «περισσότερα από δώδεκα UAV καταστράφηκαν σε έξι περιφέρειες – Μιλερόβσκι, Ταράσοβσκι, Τσερτκόφσκι, Κασάρσκι, Κονσταντίνοφσκι και Τατσίνσκι» υποδηλώνει διασπορά των πληγμάτων σε ευρύ γεωγραφικό τόξο. Αυτό, αφενός, αντανακλά την προσπάθεια του Κιέβου να πιέσει σε βάθος την ρωσική οπισθοφυλακή, αφετέρου αναδεικνύει την αυξανόμενη σημασία των drones ως εργαλείου πολέμου φθοράς.