Είκοσι τέσσερις ώρες μετά την έναρξη ισχύος του ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, πλοία που τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις συνεχίζουν να διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Sky News, το Rich Starry, ένα δεξαμενόπλοιο χημικών και πετρελαίου 36.000 τόνων που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, έφυγε από τα Στενά του Ορμούζ μεταξύ χθες το απόγευμα και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, το Rich Starry φέρει την ένδειξη «Κινέζοι ιδιοκτήτες και πλήρωμα». Ωστόσο, σύμφωνα με τους ιχνηλάτες πλοίων, πλέει υπό τη σημαία του Μαλάουι.

Το πλοίο ανεφοδιάστηκε χθες σε λιμάνι των ΗΑΕ - όχι σε ιρανικό λιμάνι. Ωστόσο, υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει συμπεριλάβει το πλοίο, που παλαιότερα ονομαζόταν Full Star, στον κατάλογο ειδικά καθορισμένων υπηκόων για τη συμμετοχή του στη μεταφορά ιρανικών προϊόντων.

Ένα πετρελαιοφόρο υπό ιρανική σημαία, το «Elpis», το οποίο επίσης υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, διέσχισε το στενό χθες γύρω στο μεσημέρι, βγαίνοντας ανατολικά από τη θαλάσσια οδό και εισερχόμενο στον Κόλπο του Ομάν, καθώς άρχιζε ο αποκλεισμός, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

Επίσης, τουλάχιστον δύο πλοία φαίνεται να έχουν κατευθυνθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, ακολουθώντας τη διαδρομή που έχει εγκρίνει το Ιράν βόρεια του νησιού Λαράκ του Ιράν, όπου η Τεχεράνη φέρεται να χρεώνει διόδια για τη διέλευση.

Το πλοίο Peace Gulf, που φέρει σημαία Παναμά, αναχώρησε από τον Κόλπο του Ομάν στις 12 Απριλίου και εκτιμάται ότι θα φτάσει στο λιμάνι Χαμριγιά των ΗΑΕ αργότερα σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της MarineTraffic.

Αναχώρησε αρχικά από το λιμάνι Μπουσέρ του Ιράν, βόρεια του Περσικού Κόλπου.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έβαλε, επίσης, το Elpis σε λίστα κυρώσεων πέρυσι, μαζί με άλλα πλοία, για τον ρόλο τους στη «μεσολάβηση στην πώληση και μεταφορά ιρανικών προϊόντων που σχετίζονται με το πετρέλαιο».

Το πλοίο Murlikishan, που φέρει σημαία Μαδαγασκάρης και έχει υποστεί κυρώσεις από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, άρχισε χθες να διέρχεται από τη θαλάσσια οδό ακολουθώντας παρόμοια διαδρομή.