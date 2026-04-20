Πιστόριους: Η Γερμανία πρέπει να κάνει περισσότερα για την ασφάλεια της Ευρώπης

Η Γερμανία έχει την υποχρέωση να συνεισφέρει σημαντικά περισσότερο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, δήλωσε ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους και επέκρινε τη χώρα του για «πολύ αργή» εφαρμογή καινοτομίας.

«Δεδομένου του μεγέθους της, της οικονομικής της ισχύος και του γεωστρατηγικού της ρόλου, η Γερμανία φέρει την ευθύνη να κάνει σημαντικά περισσότερα από ό,τι έχει κάνει στο παρελθόν και, φυσικά, όχι μόνο για τη δική της ασφάλεια, αλλά και για την ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της», δήλωσε ο κ. Πιστόριους από τη Διεθνή Εμπορική Έκθεση στο Ανόβερο, επισημαίνοντας ότι «χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει και ευημερούσα οικονομία, όπως και χωρίς οικονομική ισχύ, δεν υπάρχει ασφάλεια». Μια ισχυρή βιομηχανική βάση, ανέφερε, αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της ασφάλειας.

Ήδη από τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία το 2022 - αν όχι νωρίτερα - η ασφάλεια έχει πάψει να αποτελεί για τη Γερμανία περιφερειακό ζήτημα, πρόσθεσε ο υπουργός 'Αμυνας. «Ο επιχειρηματικός τομέας αισθάνεται άμεσα τις γεωπολιτικές απειλές και τους κινδύνους.

Το καθιστούν αυτό πολύ ξεκάθαρο ο πόλεμος στο Ιράν και η τρέχουσα σύγκρουση στα Στενά του Ορμούζ», πρόσθεσε ο Μπόρις Πιστόριους και επέκρινε την «πολύ αργή» εφαρμογή καινοτομίας στη χώρα του.

«Ιδιαίτερα στον αμυντικό τομέα - δεδομένης της ταχύτητας με την οποία αλλάζουν τα πράγματα - απλώς δεν μπορούμε να αφήσουμε να περάσουν χρόνια μεταξύ της ανάπτυξης ενός λειτουργικού, υψηλής ποιότητας πρωτοτύπου και της έναρξης της σειριακής παραγωγής.

Σε έναν κόσμο όπου οι απειλές εξελίσσονται σε μέρες και όχι σε χρόνια, η ταχύτητα δεν είναι απλώς κάτι ευχάριστο, αλλά απόλυτη προϋπόθεση για την ασφάλειά μας», υπογράμμισε και αναφέρθηκε ειδικά στα drones, στα οποία, όπως είπε, οι Ουκρανοί μιλούν για κύκλους καινοτομίας 6-12 εβδομάδων. «Και για να δώσω μια ειλικρινή απάντηση, όχι, συχνά δεν είμαστε ακόμη αρκετά αποτελεσματικοί ούτε αρκετά ενημερωμένοι», παραδέχθηκε.