Πετρέλαιο: Συνεχίζει πάνω από τα 100 δολάρια το Brent

Αυξητικές τάσεις καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, αφού τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά.

Τα futures του Brent σημειώνουν άνοδο 1,5% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 103,4 δολάρια το βαρέλι ενώ στο αμερικανικό αργό κινείται ανοδικά 1,74% στα 94,58 δολάρια το βαρέλι.

Αμφότερες οι τιμές έκλεισαν πάνω από 3 δολάρια υψηλότερα την Τετάρτη, μετά από μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες μειώσεις στις μετοχές βενζίνης και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ, και λόγω της έλλειψης προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν.

«Η αγορά πετρελαίου ανατιμολογεί τις προσδοκίες με ελάχιστα σημάδια προόδου στην εξεύρεση λύσης στον Περσικό Κόλπο», ανέφεραν οι αναλυτές της ING σε σημείωμα, προσθέτοντας ότι οι ελπίδες για μια λύση εξασθενούν καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν βαλτώσει.

«Επιπλέον, η κατάσχεση δύο πλοίων από το Ιράν που προσπαθούσαν να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ υποδηλώνει ότι οι διαταραχές στις αποστολές πρόκειται να συνεχιστούν».

Στο εμπόριο ενέργειας, οι συνολικές εξαγωγές αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα σε επίπεδα ρεκόρ 12,88 εκατομμυρίων bpd, καθώς οι ασιατικές και ευρωπαϊκές χώρες αγόρασαν προμήθειες μετά από τις αναταράξεις που σχετίζονται με τον πόλεμο του Ιράν.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων μειώθηκαν, δήλωσε την Τετάρτη η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 1,9 εκατομμύρια βαρέλια, σε σύγκριση με τις προσδοκίες σε δημοσκόπηση του Reuters για άντληση 1,2 εκατομμυρίων βαρελιών.

Τα αποθέματα βενζίνης στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 4,6 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν άντληση 1,5 εκατομμυρίων βαρελιών. Τα αποθέματα αποσταγμάτων μειώθηκαν κατά 3,4 εκατομμύρια βαρέλια έναντι προσδοκιών για πτώση 2,5 εκατομμυρίων βαρελιών.