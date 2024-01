Πέθανε ο Μπεκενμπάουερ, ο «Κάιζερ» του γερμανικού και παγκοσμίου ποδοσφαίρου

Θλίψη στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα προκάλεσε η είδηση του θανάτου ενός εκ των κορυφαίων παικτών όλων των εποχών, Φραντς Μπεκενμπάουερ σε ηλικία 78 ετών.

«Λυπούμαστε βαθιά για τον θάνατο του Φραντς Μπεκενμπάουερ, ενός από τους καλύτερους παίκτες του ποδοσφαίρου. Νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ως παίκτης και ως προπονητής, ο “Der Kaiser” ήταν τόσο κομψός όσο και κυρίαρχος. Θα τον θυμόμαστε για πάντα», ανέφερε η Premier League στο X, πρώην Twitter:

Η Bundesliga, τόνισε στο X: «Η οικογένεια της Bundesliga είναι συντετριμμένη από την είδηση του θανάτου του Φραντς Μπεκενμπάουερ. Ένα αληθινό είδωλο, τότε, τώρα και πάντα. Αντίο Αυτοκράτορα.»

We are deeply saddened by the passing of Franz Beckenbauer, one of football's greatest ever players



A World Cup winner as both player and manager, 'Der Kaiser' was as elegant as he was dominant



He will forever be remembered pic.twitter.com/dJDF4eAuod — Premier League (@premierleague) January 8, 2024

Η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (RFEF) σημείωσε ότι «λυπάται βαθιά για την απώλεια του Φραντς Μπεκενμπάουερ, ενός θρύλου του γερμανικού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου που σημάδεψε μια εποχή και του οποίου η κληρονομιά θα είναι αιώνια.»

Ο παίκτης της Μπάγερν Τόμας Μίλερ, έγραψε στο twitter: «Ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του συλλόγου. Αναπαύσου εν ειρήνη, αυτοκράτορα Φραγκίσκο. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τι έκανες για το ποδόσφαιρο στη Γερμανία.»

Einer der großartigsten Fußballer der Vereinsgeschichte des @FCBayern hat uns leider verlassen. 😞

Ruhe in Frieden, Kaiser Franz.

Wir werden nie vergessen, was du für den Fußball in Deutschland geleistet hast. #RIP #kaiser https://t.co/rvUOxCzaH7 — Thomas Müller (@esmuellert_) January 8, 2024

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Ρεάλ Μαδρίτης: «Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρος της και το διοικητικό της συμβούλιο λυπούνται βαθιά για τον θάνατο του Φραντς Μπεκενμπάουερ, ενός από τους μεγαλύτερους θρύλους του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να εκφράσει τα συλλυπητήρια και την αγάπη της στην οικογένειά του, τους συμπαίκτες του, τους συλλόγους του και όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα.»

«Είμαι απίστευτα λυπημένος, η είδηση του θανάτου του με επηρεάζει πάρα πολύ.

Θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγάλα προνόμια της ζωής μου είναι που γνώρισα τον Φραντς Μπεκενμπάουερ», είπε ο Ρούντι Φέλερ, διευθυντής της εθνικής Γερμανίας και συνέχισε:

«Ο χρόνος μας μαζί με την εθνική ομάδα στέφθηκε με τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1990 στη Ρώμη, έναν τίτλο που δεν θα ήταν ποτέ δυνατός χωρίς την εξαιρετική του προπονητική απόδοση. Ο “Κάιζερ” ήταν έμπνευση για περισσότερες από μία γενιές, θα παραμείνει για πάντα το λαμπερό φως του γερμανικού ποδοσφαίρου. Με τον Φραντς Μπεκενμπάουερ, το γερμανικό ποδόσφαιρο χάνει τη μεγαλύτερη προσωπικότητά του, χάνω έναν καλό φίλο».

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της Γερμανίας Μπερντ Νόιεντορφ δήλωσε:

«Ο θάνατος του Φραντς Μπεκενμπάουερ είναι μια πραγματική καμπή. Χάνουμε έναν μοναδικό ποδοσφαιριστή και έναν αξιαγάπητο άνθρωπο. Βλέπουμε το έργο της ζωής του με σεβασμό και μεγάλη ευγνωμοσύνη. Μαζί του χάνουμε έναν μοναδικό ποδοσφαιριστή και έναν αξιαγάπητο άνθρωπο.

Ο “Κάιζερ” ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχει δει ποτέ το άθλημά μας. Με την κομψότητά του και την οπτική του, έθεσε πρότυπα στο γήπεδο. Η σχολαστικότητα και το χάρισμά του ως αφεντικό η ομάδας, καθώς και η ενέργεια και η ορμή του ως επικεφαλής του Παγκόσμιου Κυπέλλου είναι αξέχαστα. Ο Φραντς Μπεκενμπάουερ αφήνει μια μεγάλη κληρονομιά για την DFB και το ποδόσφαιρο συνολικά. Επηρέασε το ποδόσφαιρο στη Γερμανία όσο κανένας άλλος».

Ο προπονητής της εθνικής Γερμανίας, Ζούλιαν Νάγκελσμαν, δήλωσε: «Για μένα, ο Φραντς Μπεκενμπάουερ ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στη γερμανική ιστορία. Η ερμηνεία του για τον ρόλο του λίμπερο άλλαξε το παιχνίδι, αυτός ο ρόλος και η φιλία του με την μπάλα τον έκαναν ελεύθερο άνθρωπο. Ο Φραντς Μπεκενμπάουερ μπόρεσε να επιπλέει στο γρασίδι, ως ποδοσφαιριστής και αργότερα και ως προπονητής ήταν εξαιρετικός, στάθηκε πάνω από τα πράγματα.

Όταν ο Φραντς Μπεκενμπάουερ έμπαινε σε ένα δωμάτιο, το δωμάτιο φωτιζόταν, δικαίως κέρδισε τον τίτλο “άνθρωπος -φως” του γερμανικού ποδοσφαίρου. Μια αύρα τον περιέβαλλε μέχρι το τέλος, που ούτε τα προβλήματα υγείας και η μοίρα που έπρεπε να αντεπεξέλθει δεν μπόρεσαν να την κλονίσουν. Είμαι ευγνώμων και περήφανος που κατάφερα να τον γνωρίσω και θα τον θυμάμαι με αγάπη».

Ο πρώην επιθετικός της Αγγλίας Γκάρι Λίνεκερ έγραψε στο X, πρώην Twitter: «Λυπάμαι πολύ που άκουσα ότι ο Φραντς Μπεκενμπάουερ πέθανε. Ένας από τους απόλυτους μεγάλους του παιχνιδιού μας. Ο Κάιζερ ήταν ο πιο όμορφος από τους ποδοσφαιριστές που τα κέρδισε όλα με χάρη και γοητεία.»

Very sorry to hear that Franz Beckenbauer has died. One of the absolute greats of our game. Der Kaiser was the most beautiful of footballers who won it all with grace and charm. RIP. — Gary Lineker (@GaryLineker) January 8, 2024

