Σε ηλικία 96 ετών πέθανε ο Χάρι Μπελαφόντε, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πρωτοποριακός ηθοποιός, ανέφεραν οι New York Times.

Ξεκίνησε την καριέρα του στο χώρο της ψυχαγωγίας τραγουδώντας το «Day O» στην επιτυχία «Banana Boat» της δεκαετίας του 1950 πριν στραφεί στον πολιτικό ακτιβισμό.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Κεν Σανσάιν η αιτία του θανάτου του Μπελαφόντε ήταν η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Ως μαύρος πρωταγωνιστής που εξερευνούσε φυλετικά θέματα σε ταινίες της δεκαετίας του 1950, ο Μπελαφόντε θα προχωρούσε αργότερα στη συνεργασία με τον φίλο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ κατά τη διάρκεια του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Έγινε η κινητήριος δύναμη πίσω από το τραγούδι «We Are the World», για τα παιδιά του τρίτου κόσμου, που έγινε επιτυχία τη δεκαετία του 1980.

Ο Μπελαφόντε είπε κάποτε ότι βρισκόταν σε μια συνεχή κατάσταση εξέγερσης που καθοδηγούνταν από το θυμό. «Ο θυμός είναι ένα απαραίτητο καύσιμο. Η εξέγερση είναι υγιής», είχε δηλώσει.

Η βιογραφία του

Γεννήθηκε ως Harold George Bellanfanti στη γειτονιά Χάρλεμ της Νέας Υόρκης και μετακόμισε στην Τζαμάικα πριν επιστρέψει στη Νέα Υόρκη για να φοιτήσει στο λύκειο.

Είχε περιγράψει τον πατέρα του ως έναν καταχρηστικό μέθυσο που εγκατέλειψε τον ίδιο και τη μητέρα του, αφήνοντας τον Μπελαφόντε με τη λαχτάρα για μια σταθερή οικογένεια. Αντλούσε δύναμη από τη μητέρα του, μια αμόρφωτη οικιακή βοηθό, η οποία του εμφύσησε το ακτιβιστικό πνεύμα.

«Μας έδωσαν οδηγίες να μην συνθηκολογούμε ποτέ, να μην υποχωρούμε ποτέ, να αντιστεκόμαστε πάντα στην καταπίεση», δήλωσε ο Μπελαφόντε στο περιοδικό Yes!

Όμορφος και ευγενικός, έγινε γνωστός ως ο «βασιλιάς του Calypso» στις αρχές της καριέρας του. Ήταν ο πρώτος μαύρος που του επετράπη να εμφανίζεται σε πολλά πολυτελή νυχτερινά κέντρα και είχε επίσης φυλετικές αναφορές στον κινηματογράφο σε μια εποχή που ο διαχωρισμός επικρατούσε σε μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο «Island in the Sun» το 1954 ο χαρακτήρας του διασκεδάζει τις σκέψεις για μια σχέση με μια λευκή γυναίκα που υποδύεται η Τζόαν Φοντέιν, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε απειλές για πυρπόληση κινηματογράφων στον αμερικανικό Νότο. Στο «Odds Against Tomorrow» του 1959 ο Μπελαφόντε υποδύθηκε έναν ληστή τραπεζών με ρατσιστή συνεργάτη.

Τη δεκαετία του 1960 έκανε εκστρατεία με τον Κινγκ και τη δεκαετία του 1980 εργάστηκε για τον τερματισμό του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική και συντόνισε την πρώτη επίσκεψη του Νέλσον Μαντέλα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μπελαφόντε ήταν ο πρώτος μαύρος καλλιτέχνης που κέρδισε ένα σημαντικό βραβείο Emmy το 1960. Κέρδισε επίσης τα βραβεία Grammy το 1960 και το 1965 και έλαβε το Grammy για το επίτευγμα της ζωής του το 2000, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του για τα όρια των μαύρων καλλιτεχνών στη βιομηχανία του θεάματος. Το 1994, ο Μπελαφόντε τιμήθηκε με το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνών.

«Είμαστε ο κόσμος»

Ο Μπελαφόντε ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο ως πρεσβευτής καλής θέλησης για τη UNICEF, το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά, το 1987 και αργότερα ίδρυσε ένα ίδρυμα για το AIDS. Το 2014 έλαβε βραβείο Όσκαρ για το ανθρωπιστικό του έργο. Έδωσε το έναυσμα για το "We Are the World", τη μουσική συνεργασία όλων των αστέρων το 1985, η οποία συγκέντρωσε χρήματα για την ανακούφιση από τον λιμό στην Αιθιοπία. Αφού είδε ένα ζοφερό δελτίο ειδήσεων για τον λιμό, θέλησε να κάνει κάτι παρόμοιο με το τραγούδι για τη συγκέντρωση χρημάτων «Do They Know It's Christmas?» του βρετανικού σούπερ γκρουπ Band Aid ένα χρόνο νωρίτερα.

«Πολλοί άνθρωποι μου λένε: "Πότε ως καλλιτέχνης αποφάσισες να γίνεις ακτιβιστής;"». δήλωσε ο Μπελαφόντε σε συνέντευξή του στο National Public Radio το 2011. «Τους απαντώ: Ήμουν για πολύ καιρό ακτιβιστής πριν γίνω καλλιτέχνης».

Ακόμη και στα τέλη της δεκαετίας του '80, ο Μπελαφόντε εξακολουθούσε να μιλάει για τη φυλετική και εισοδηματική ισότητα και να προτρέπει τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τους φτωχούς. Ήταν συμπρόεδρος της Πορείας των Γυναικών στην Ουάσινγκτον που πραγματοποιήθηκε την επομένη της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου τον Ιανουάριο του 2017.

Η πολιτική του Μπελαφόντε έγινε πρωτοσέλιδο τον Ιανουάριο του 2006 κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Βενεζουέλα, όταν αποκάλεσε τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους "τον μεγαλύτερο τρομοκράτη στον κόσμο". Τον ίδιο μήνα συνέκρινε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ με την Γκεστάπο της ναζιστικής Γερμανίας.

Μια ανθολογία της μουσικής του κυκλοφόρησε με αφορμή τα 90ά γενέθλια του Μπελαφόντε την 1η Μαρτίου 2017. Λίγες εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία, ο Μπελαφόντε δήλωσε στο περιοδικό Rolling Stone ότι το τραγούδι ήταν για εκείνον ένας τρόπος να εκφράσει τις αδικίες στον κόσμο.