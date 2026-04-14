Η σαρωτική νίκη του Πέτερ Μάγιαρ στις ουγγρικές εκλογές δεν σηματοδοτεί μόνο το τέλος της 16ετούς κυριαρχίας του Βίκτορ Όρμπαν, αλλά ενδέχεται να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Από τις Βρυξέλλες και το Κίεβο έως τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον, η πολιτική αλλαγή στη Βουδαπέστη προκαλεί προσδοκίες για στροφή της Ουγγαρίας προς μια πιο συνεργατική ευρωπαϊκή πορεία.

Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, η νίκη του Μάγιαρ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο Όρμπαν είχε εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους βασικούς παράγοντες εσωτερικής τριβής στο μπλοκ. Οι επανειλημμένες κινήσεις του να μπλοκάρει αποφάσεις για την Ουκρανία, να καθυστερεί κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να αμφισβητεί ευθέως τον θεσμικό πυρήνα της Ένωσης είχαν προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στην Κομισιόν.

Παράλληλα, ζητήματα κράτους δικαίου, διαφθοράς και ελευθερίας του Τύπου οδήγησαν στην αναστολή δισεκατομμυρίων ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων προς τη Βουδαπέστη.

Ο Μάγιαρ έχει ήδη διαμηνύσει ότι επιδιώκει επανεκκίνηση των σχέσεων με τις Βρυξέλλες. Σε μια εμφανώς συμφιλιωτική τοποθέτηση, αναγνώρισε τον περίπλοκο και γραφειοκρατικό χαρακτήρα της ΕΕ, τονίζοντας όμως ότι οι συμβιβασμοί είναι εφικτοί και πως η Ουγγαρία δεν θα συνεχίσει την πολιτική της σύγκρουσης για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης.

Στο μέτωπο της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η αλλαγή ηγεσίας δημιουργεί προσεκτική αισιοδοξία. Αν και ο Μάγιαρ δεν απομακρύνεται πλήρως από ορισμένες πραγματιστικές θέσεις του προκατόχου του ως προς το ενεργειακό κόστος και τις σχέσεις με τη Μόσχα, διαφοροποιείται σε κρίσιμα σημεία.

Péter Magyar: "Ukraine is the victim of this war. Everyone knows that. No one should tell Ukraine under what conditions it must enter peace or sign a peace treaty. We cannot ask any country to give up its territory. If they do, they would be considered traitors." pic.twitter.com/X5vxSOqCDW — Open Source Intel (@Osint613) April 13, 2026

Έχει χαρακτηρίσει τη Ρωσία απειλή ασφαλείας για την Ευρώπη και έχει αφήσει ανοιχτό τον δρόμο για την εκταμίευση του ευρωπαϊκού δανείου των 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, έστω με διατήρηση της ουγγρικής εξαίρεσης από τη χρηματοδοτική συμμετοχή.

Russia is a security risk — and everyone knows it.



I am not speaking about the Russian people — they are fantastic people — but about the Russian state.



In Hungarian history, we have felt the Russian bear before.



Europe must prepare. Europe must protect and… pic.twitter.com/ahEcIdVDix — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026

Η αποχώρηση του Όρμπαν επηρεάζει και το ευρωπαϊκό ακροδεξιό στρατόπεδο, όπου είχε αναδειχθεί σε εμβληματική μορφή. Η Μαρίν Λεπέν και η Τζόρτζια Μελόνι έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής στην πολιτική του κληρονομιά.

Στην Ουάσινγκτον, η εξέλιξη εκλαμβάνεται και ως έμμεσο πλήγμα για τον Τραμπ και το κίνημα Maga, καθώς ο Όρμπαν θεωρούνταν πρότυπο της ανελεύθερης, εθνικιστικής δεξιάς που ενέπνευσε τον τραμπισμό. Η ήττα του ενδέχεται να αποδυναμώσει ένα ισχυρό διεθνές σύμβολο της παγκόσμιας λαϊκιστικής δεξιάς.