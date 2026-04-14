Πέτερ Μάγιαρ: Η ατζέντα του νέου Ούγγρου πρωθυπουργού για ΕΕ, Ρωσία, Ουκρανία και Τραμπ
AP Photo/Denes Erdos
AP Photo/Denes Erdos
Guardian

Πέτερ Μάγιαρ: Η ατζέντα του νέου Ούγγρου πρωθυπουργού για ΕΕ, Ρωσία, Ουκρανία και Τραμπ

14/04/2026 • 13:36
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
14/04/2026 • 13:36
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η σαρωτική νίκη του Πέτερ Μάγιαρ στις ουγγρικές εκλογές δεν σηματοδοτεί μόνο το τέλος της 16ετούς κυριαρχίας του Βίκτορ Όρμπαν, αλλά ενδέχεται να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Από τις Βρυξέλλες και το Κίεβο έως τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον, η πολιτική αλλαγή στη Βουδαπέστη προκαλεί προσδοκίες για στροφή της Ουγγαρίας προς μια πιο συνεργατική ευρωπαϊκή πορεία.

Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, η νίκη του Μάγιαρ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο Όρμπαν είχε εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους βασικούς παράγοντες εσωτερικής τριβής στο μπλοκ. Οι επανειλημμένες κινήσεις του να μπλοκάρει αποφάσεις για την Ουκρανία, να καθυστερεί κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να αμφισβητεί ευθέως τον θεσμικό πυρήνα της Ένωσης είχαν προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στην Κομισιόν.

Παράλληλα, ζητήματα κράτους δικαίου, διαφθοράς και ελευθερίας του Τύπου οδήγησαν στην αναστολή δισεκατομμυρίων ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων προς τη Βουδαπέστη.

Ο Μάγιαρ έχει ήδη διαμηνύσει ότι επιδιώκει επανεκκίνηση των σχέσεων με τις Βρυξέλλες. Σε μια εμφανώς συμφιλιωτική τοποθέτηση, αναγνώρισε τον περίπλοκο και γραφειοκρατικό χαρακτήρα της ΕΕ, τονίζοντας όμως ότι οι συμβιβασμοί είναι εφικτοί και πως η Ουγγαρία δεν θα συνεχίσει την πολιτική της σύγκρουσης για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης.

Στο μέτωπο της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η αλλαγή ηγεσίας δημιουργεί προσεκτική αισιοδοξία. Αν και ο Μάγιαρ δεν απομακρύνεται πλήρως από ορισμένες πραγματιστικές θέσεις του προκατόχου του ως προς το ενεργειακό κόστος και τις σχέσεις με τη Μόσχα, διαφοροποιείται σε κρίσιμα σημεία.

Έχει χαρακτηρίσει τη Ρωσία απειλή ασφαλείας για την Ευρώπη και έχει αφήσει ανοιχτό τον δρόμο για την εκταμίευση του ευρωπαϊκού δανείου των 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, έστω με διατήρηση της ουγγρικής εξαίρεσης από τη χρηματοδοτική συμμετοχή.

Η αποχώρηση του Όρμπαν επηρεάζει και το ευρωπαϊκό ακροδεξιό στρατόπεδο, όπου είχε αναδειχθεί σε εμβληματική μορφή. Η Μαρίν Λεπέν και η Τζόρτζια Μελόνι έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής στην πολιτική του κληρονομιά.

Στην Ουάσινγκτον, η εξέλιξη εκλαμβάνεται και ως έμμεσο πλήγμα για τον Τραμπ και το κίνημα Maga, καθώς ο Όρμπαν θεωρούνταν πρότυπο της ανελεύθερης, εθνικιστικής δεξιάς που ενέπνευσε τον τραμπισμό. Η ήττα του ενδέχεται να αποδυναμώσει ένα ισχυρό διεθνές σύμβολο της παγκόσμιας λαϊκιστικής δεξιάς.

