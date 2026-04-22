Πεσκόφ: Συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι μόνο για οριστικοποίηση συμφωνίας

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να συναντηθεί με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μόνο προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες ενδεχόμενης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Το βασικό ζήτημα είναι ο στόχος μιας τέτοιας συνάντησης. Γιατί να συναντηθούν; Ο Πούτιν έχει δηλώσει πως είναι έτοιμος για μια συνάντηση στη Μόσχα ανά πάσα στιγμή», ανέφερε ο Πεσκόφ στη ρωσική τηλεόραση, σύμφωνα με το TASS.

«Πρέπει να συντρέχει λόγος για να συναντηθούν» και «η συνάντηση θα πρέπει να είναι παραγωγική», συνέχισε. «Μπορεί να αφορά μόνο την οριστικοποίηση (λεπτομερειών μιας) συμφωνίας», υπογράμμισε ο Πεσκόφ.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει από την Τουρκία να διοργανώσει συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, όπως δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα, καθώς το Κίεβο προσπαθεί να αναζωογονήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.