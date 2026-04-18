Το Περού ανέβαλε συμφωνία 2 δισ. δολαρίων με τις ΗΠΑ για την αγορά F-16

Οι ΗΠΑ άσκησαν κριτική κατά του Περού, αφού η Λίμα ακύρωσε την τελετή υπογραφής σύμβασης για την προμήθεια μαχητικών F-16 της Lockheed Martin, ύψους 2 δισ. δολαρίων.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Περού, Μπέρνι Ναβάρο, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι θα χρησιμοποιούσε «κάθε διαθέσιμο εργαλείο» εναντίον εκείνων που «συναλλάσσονται με τις ΗΠΑ με κακή πίστη και υπονομεύουν τα αμερικανικά συμφέροντα», αφού η υπογραφή, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή, τελικά αναβλήθηκε.

Πηγή ανέφερε στο Bloomberg ότι η συμφωνία με τις ΗΠΑ ανερχόταν συνολικά σε 2 δισ. δολάρια και περιλάμβανε δώδεκα αεροσκάφη F-16.

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος του Περού, Χοσέ Μαρία Μπαλκάζαρ, ανακοίνωσε ότι θα αναβάλει την απόφαση για τα μαχητικά αεροσκάφη και θα μεταφέρει την ευθύνη στον διάδοχό του, ο οποίος πρόκειται να ορκιστεί τον Ιούλιο.

«Θα αφήσουμε ένα ζήτημα τέτοιας σημασίας στη νέα κυβέρνηση», δήλωσε ο Μπαλκάζαρ σε συνέντευξή του στο Exitosa την Παρασκευή. «Μια απόφαση για αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντική και συνεπάγεται μεγάλο χρέος για τη χώρα».

Το Περού έχει ανακοινώσει τα σχέδιά του για την αγορά νέων μαχητικών αεροσκαφών, με τη Lockheed Martin, τη σουηδική Saab και τη γαλλική Dassault Aviation να εκφράζουν ενδιαφέρον. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Μπαλκάζαρ είχε αφήσει να εννοηθεί προηγουμένως ότι μια συμφωνία με τους Αμερικανούς ήταν πιθανή, αν και η αναβολή της υπογραφής της μπορεί να υποδηλώνει ότι άλλες εταιρείες ενδέχεται πλέον να έχουν πιθανότητες να «κερδίσουν» μια σύμβαση.

Ο Μπαλκάζαρ απάντησε στην ανάρτηση του Ναβάρο στο X το βράδυ της Παρασκευής. Σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο, εκτίμησε ότι ο Αμερικανός πρέσβης ίσως να μην έχει πληροφορηθεί σωστά, «επειδή σε καμία περίπτωση δεν τάσσομαι κατά της αγοράς - το μόνο που λέω είναι να καθυστερήσει, και δεν υπάρχει κίνδυνος σε αυτό».

Οι εντάσεις έρχονται καθώς το Περού και οι ΗΠΑ έχουν έρθει πιο κοντά σε θέματα άμυνας τους τελευταίους μήνες, ενώ ο Ναβάρο έχει επίσης επικρίνει την σχέση του Περού με την Κίνα. Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε το Περού ως σημαντικό σύμμαχο εκτός ΝΑΤΟ, και η Λίμα εξετάζει το ενδεχόμενο να αναθέσει στις ΗΠΑ την κατασκευή μιας νέας κύριας ναυτικής βάσης στην πόλη Καλάο.