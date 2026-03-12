Το υπέρογκο κόστος του πολέμου με το Ιράν για τις ΗΠΑ, σχολιάζουν ΜΜΕ της χώρας, με την εφημερίδα New York Times να αναφέρει ότι η πρώτη εβδομάδα του πολέμου κόστισε περισσότερα από 11,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με πληροφορίες που δόθησαν σε αξιωματούχους σε ενημέρωση του Πενταγώνου.

Συγκεκριμένα, το αμερικανικό μέσο, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές που έχουν γνώση των όσων συζητήθηκαν σε μια κατ' ιδίαν ενημέρωση που έγινε την Τρίτη, αναφέρει ότι τα μέλη του Κογκρέσου ενημερώθηκαν ότι το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει πολλά έξοδα που σχετίζονται με την προετοιμασία των επιθέσεων, υποδηλώνοντας ότι ο τελικός απολογισμός για την πρώτη εβδομάδα του πολέμου θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας είχαν προηγουμένως ενημερώσει το Κογκρέσο ότι περίπου 5,6 δισ. δολάρια σε πολεμοφόδια δαπανήθηκαν μόνο στις δύο πρώτες ημέρες των μαχών, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης — ένα ποσοστό κατανάλωσης πολύ υψηλότερο από τις προηγούμενες δημόσιες εκτιμήσεις.

Το ανεξάρτητο think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS) στην Ουάσινγκτον εκτίμησε ότι οι πρώτες 100 ώρες της επιχείρησης Epic Fury κόστισαν 3,7 δισ. δολάρια — ή περισσότερα από 891 εκατ. δολάρια την ημέρα.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δαπανών, 3,5 δισ. δολάρια, δεν είχε ήδη προϋπολογιστεί, ανέφερε το CSIS. Ο ιστότοπος Iran War Cost Tracker, ο οποίος εκτιμά το κόστος της σύγκρουσης σε πραγματικό χρόνο, έδειξε ένα ποσό άνω των 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον μετρητή του την Πέμπτη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια την ημέρα για τον πόλεμο.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι το πραγματικό κόστος του πολέμου είναι πιθανώς υψηλότερο, καθώς τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη μακροπρόθεσμες δαπάνες, όπως η υγειονομική περίθαλψη των βετεράνων.

