Πόλεμος στην Ουκρανία

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν κι ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Οδησσού στη νότια Ουκρανία υπέστη ζημιές όταν ο στρατός της Ρωσίας εξαπέλυσε πυραυλικά πλήγματα χθες Κυριακή το βράδυ, ανέφεραν αξιωματούχοι στο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας.

Σήμερα 6η Νοεμβρίου «το εθνικό μουσείο τέχνης της Οδησσού συμπληρώνει τα 124 του χρόνια», ανέφερε ο Όλεχ Κίπερ, ο περιφερειάρχης της Οδησσού, μέσω Telegram. «Την παραμονή της 6ης Νοεμβρίου, οι Ρώσοι ‘συνεχάρησαν’ το αρχιτεκτονικό μνημείο μας με πύραυλο που έπεσε σε μικρή απόσταση», πρόσθεσε.

Τοίχοι του κτιρίου υπέστησαν ζημιές και παράθυρα και υαλοπίνακες έσπασαν, πρόσθεσε.

