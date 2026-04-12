Πούτιν: Έτοιμος να συνδράμει στις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στο Ιράν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συμβάλει στις ειρηνευτικές προσπάθειες, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον πρόεδρο του Ιράν, όπως μετάδωσαν τα ρωσικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρώσος πρόεδρος επικοινώνησε με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, μετά τις αποτυχημένες συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν στην Ισλαμαμπάντ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax ανέφερε ότι ο Πούτιν εξέφρασε την ετοιμότητα της Ρωσίας να συνεχίσει να διευκολύνει μια ειρηνευτική διευθέτηση στη Μέση Ανατολή.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε την ετοιμότητά του να διευκολύνει περαιτέρω την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης και να μεσολαβήσει στις προσπάθειες για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή», ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, γνωστοποιώντας την τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Πεζεσκιάν.

Ως γνωστόν, οι ΗΠΑ και το Ιράν απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου παρά τις μαραθώνιες συνομιλίες που ολοκληρώθηκαν σήμερα στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, θέτοντας σε κίνδυνο μια εύθραυστη κατάπαυση πυρός.

Κάθε πλευρά επέρριψε στην άλλη την ευθύνη για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων οι οποίες διήρκεσαν 21 ώρες προκειμένου να τερματιστεί ένας πόλεμος που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, έχει προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου αφότου ξεκίνησε πριν από έξι και πλέον εβδομάδες.

«Το κακό νέο είναι ότι δεν έχουμε επιτύχει συμφωνία, και νομίζω ότι είναι κακό νέο για το Ιράν πολύ περισσότερο απ΄ό,τι για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας. «Επομένως επιστρέφουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να έχουμε καταλήξει σε συμφωνία. Κάναμε πολύ σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας».

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε της αντιπροσωπείας της χώρας του μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, επέρριψε την ευθύνη στις ΗΠΑ για το ότι δεν κέρδισαν την εμπιστοσύνη του Ιράν παρά το ότι η ομάδα του παρουσίασε «πρωτοβουλίες που στρέφονται προς το μέλλον».

«Οι ΗΠΑ έχουν καταλάβει τη λογική και τις αρχές του Ιράν και είναι καιρός να αποφασίσουν αν μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας ή όχι», ανέφερε ο Γαλιμπάφ στο X.

Τόσο η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ όσο και εκείνη του Ιράν έχουν φύγει από το Ισλαμαμπάντ για να επιστρέψουν στις ΗΠΑ και το Ιράν αντίστοιχα, δήλωσαν πακιστανικές πηγές στο Ρόιτερς.

Οι πρώτες συνομιλίες από το 1979 και οι διαφορές

Οι συνομιλίες, έπειτα από μία κατάπαυση πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή νωρίτερα στη διάρκεια της εβδομάδας, ήταν η πρώτη απευθείας συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν σε περισσότερο από μία δεκαετία και οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο άνευ προηγουμένου από την ισλαμική επανάσταση στο Ιράν, το 1979.

Ο Βανς είπε πως το Ιράν επέλεξε να μην αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους, περιλαμβανομένου εκείνου περί μη κατασκευής πυρηνικών όπλων. «Χρειάζεται να δούμε επίσημη δέσμευση από την πλευρά τους ότι δεν θα επιδιώξουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και δεν θα επιδιώξουν να προμηθευτούν τα μέσα που θα τους επέτρεπαν να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα γρήγορα», είπε.

«Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό είναι που προσπαθήσαμε να επιτύχουμε μέσω αυτών των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν μετέδωσε πως οι «υπερβολικές» απαιτήσεις των ΗΠΑ εμπόδισαν την επίτευξη συμφωνίας. Άλλα ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν πως υπήρξε συμφωνία σε ορισμένα θέματα, όμως εκείνα των Στενών του Ορμούζ και του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν είναι τα κύρια σημεία διαφωνίας.

Ο Ισραηλινός υπουργός Ζεέβ Ελκίν, μέλος του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, δήλωσε στο ραδιόφωνο των Ενόπλων Δυνάμεων ότι η συνέχιση των συνομιλιών παραμένει ως επιλογή αλλά πρόσθεσε: «Οι Ιρανοί παίζουν με τη φωτιά».

Στη σύντομη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Βανς δεν αναφέρθηκε στο ζήτημα των στενών του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας αρτηρίας από όπου διέρχεται το 20% του ενεργειακού εφοδιασμού παγκοσμίως και έχει αποκλειστεί από το Ιράν αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.

Ο Βανς είπε ότι μίλησε με τον πρόεδρο Τραμπ μέχρι και δώδεκα φορές στη διάρκεια της συνομιλιών. Όμως, και ενώ οι συνομιλίες συνεχίζονταν, ο Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο πως μια συμφωνία δεν είναι απολύτως απαραίτητη. «Διαπραγματευόμαστε. Το αν θα κάνουμε συμφωνία ή όχι μού είναι αδιάφορο, επειδή έχουμε νικήσει», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Η Τεχεράνη απαιτεί έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων και εκεχειρία σε όλη την περιοχή, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση και αξιωματούχους, καθώς και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Θέλει επίσης να εισπράττει τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ.

Εκατοντάδες πετρελαιοφόρα παραμένουν ακινητοποιημένα στον Κόλπο, περιμένοντας να εξέλθουν από την περιοχή στη διάρκεια της 15ήμερης κατάπαυσης του πυρός.