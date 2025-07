Παραιτήθηκε η Λίντα Γιακαρίνο από CEO του «X» – «Είμαι ευγνώμων στον Μασκ»

Η Λίντα Γιακαρίνο παραιτήθηκε από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου (CEO) του X, μετά από δύο χρόνια στην ηγεσία της εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης του Έλον Μασκ.

Η αποχώρηση της Γιακαρίνο έρχεται μία μέρα αφότου το chatbot Grok της εταιρείας άρχισε να προωθεί αντισημιτικά στερεότυπα στις απαντήσεις του προς τους χρήστες. Δεν είναι σαφές αν τα δύο γεγονότα σχετίζονται.

Η αποχώρησή της συμβαίνει επίσης μήνες μετά την πώληση του X από τον Μασκ στην xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του. Η κίνηση αυτή συνδύασε επίσημα τις δύο οντότητες που ήδη ήταν στενά συνδεδεμένες, αλλά προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το ρόλο της Γιακαρίνο στη νέα εταιρεία.

Η Γιακαρίνο ανακοίνωσε την αποχώρησή της με ανάρτηση στην πλατφόρμα, δηλώνοντας πως είναι «εξαιρετικά ευγνώμων» στον Μασκ για το ότι της «εμπιστεύτηκε την ευθύνη να προστατεύσει την ελευθερία του λόγου, να αναστρέψει την πορεία της εταιρείας και να μεταμορφώσει το X στην εφαρμογή για τα πάντα.»

«Τώρα, τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά καθώς το X ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο με την @xai», ανέφερε στην ανάρτησή της η Λίντα Γιακαρίνο. «Θα σας στηρίζω όλους καθώς συνεχίζετε να αλλάζετε τον κόσμο».

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.



When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…