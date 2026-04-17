Παραιτείται στο τέλος Μαΐου ο επικεφαλής της ICE, Τοντ Λάιονς

Ο υπηρεσιακός διευθυντής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), Τοντ Λάιονς, αναμένεται να παραιτηθεί στο τέλος Μαΐου, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, επιβεβαίωσε ότι η τελευταία ημέρα του Λάιονς θα είναι η 31η Μαΐου, χαρακτηρίζοντάς τον «εξαιρετικό ηγέτη» που συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας στις αμερικανικές κοινότητες. Δεν δόθηκαν διευκρινίσεις για τους λόγους της αποχώρησης, ενώ ο ίδιος αναμένεται να στραφεί στον ιδιωτικό τομέα.

Ο Λάιονς ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο του 2025 και βρέθηκε στο επίκεντρο της εφαρμογής της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με έμφαση στις μαζικές απελάσεις. Κατά τη θητεία του, η ICE ενισχύθηκε σημαντικά οικονομικά από το Κογκρέσο, επεκτείνοντας το προσωπικό και τις δυνατότητες κράτησης, ενώ αύξησε τις συλλήψεις.

Η υπηρεσία πρωταγωνίστησε επίσης σε επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας σε πόλεις όπως το Σικάγο και η Μινεάπολη, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών διαδηλωτών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης, όπως ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, εξήραν το έργο του Λάιονς, κάνοντας λόγο για «αφοσιωμένη ηγεσία» που ενίσχυσε την ασφάλεια στη χώρα.

Ωστόσο, η θητεία του συνοδεύτηκε από έντονη κριτική. Δημοσκοπήσεις καταγράφουν χαμηλή αποδοχή της ICE από την κοινή γνώμη, ενώ Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ζητούν αυστηρότερους περιορισμούς στις επιχειρήσεις της υπηρεσίας.

Η αποχώρηση Λάιονς έρχεται σε μια περίοδο αλλαγών στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, μετά την απομάκρυνση της πρώην υπουργού Κρίστι Νόεμ. Ο διάδοχός του στην ICE δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά θα αναλάβει μια υπηρεσία με αυξημένους πόρους και έντονο πολιτικό φορτίο.

Ο Λάιονς είχε ενταχθεί στην ICE το 2007 ως πράκτορας στο Τέξας και κατά τη θητεία του ενέκρινε πολιτικές που επέκτειναν σημαντικά τις εξουσίες των ομοσπονδιακών αρχών στις επιχειρήσεις σύλληψης μεταναστών.