Παραιτείται στο τέλος Μαΐου ο επικεφαλής της ICE, Τοντ Λάιονς
AP Photo/Manuel Balce Ceneta
17/04/2026 • 10:11
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ο υπηρεσιακός διευθυντής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), Τοντ Λάιονς, αναμένεται να παραιτηθεί στο τέλος Μαΐου, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, επιβεβαίωσε ότι η τελευταία ημέρα του Λάιονς θα είναι η 31η Μαΐου, χαρακτηρίζοντάς τον «εξαιρετικό ηγέτη» που συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας στις αμερικανικές κοινότητες. Δεν δόθηκαν διευκρινίσεις για τους λόγους της αποχώρησης, ενώ ο ίδιος αναμένεται να στραφεί στον ιδιωτικό τομέα.

Ο Λάιονς ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο του 2025 και βρέθηκε στο επίκεντρο της εφαρμογής της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με έμφαση στις μαζικές απελάσεις. Κατά τη θητεία του, η ICE ενισχύθηκε σημαντικά οικονομικά από το Κογκρέσο, επεκτείνοντας το προσωπικό και τις δυνατότητες κράτησης, ενώ αύξησε τις συλλήψεις.

Η υπηρεσία πρωταγωνίστησε επίσης σε επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας σε πόλεις όπως το Σικάγο και η Μινεάπολη, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών διαδηλωτών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης, όπως ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, εξήραν το έργο του Λάιονς, κάνοντας λόγο για «αφοσιωμένη ηγεσία» που ενίσχυσε την ασφάλεια στη χώρα.

Ωστόσο, η θητεία του συνοδεύτηκε από έντονη κριτική. Δημοσκοπήσεις καταγράφουν χαμηλή αποδοχή της ICE από την κοινή γνώμη, ενώ Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ζητούν αυστηρότερους περιορισμούς στις επιχειρήσεις της υπηρεσίας.

Η αποχώρηση Λάιονς έρχεται σε μια περίοδο αλλαγών στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, μετά την απομάκρυνση της πρώην υπουργού Κρίστι Νόεμ. Ο διάδοχός του στην ICE δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά θα αναλάβει μια υπηρεσία με αυξημένους πόρους και έντονο πολιτικό φορτίο.

Ο Λάιονς είχε ενταχθεί στην ICE το 2007 ως πράκτορας στο Τέξας και κατά τη θητεία του ενέκρινε πολιτικές που επέκτειναν σημαντικά τις εξουσίες των ομοσπονδιακών αρχών στις επιχειρήσεις σύλληψης μεταναστών.

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΤΟΝΤ ΛΑΪΟΝΣ
ICE
ΗΠΑ

Διαβάστε Περισσότερα