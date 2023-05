Πακιστάν: Συνεχίζεται η κρίση που προέκυψε από την αντιπαράθεση κυβέρνησης-στρατού και πρώην πρωθυπουργού

Συνεχίζεται η κρίση που έχει προκληθεί στο Πακιστάν από την ανοικτή αντιπαράθεση του πρώην πρωθυπουργού Ίμραν Χαν και της κυβέρνησης και του στρατού της χώρας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως σημειώνει, ο πρώην πρωθυπουργός δηλώνει ότι επίκειται νέα σύλληψή του έπειτα από τελεσίγραφο που του έδωσαν οι κρατικές αρχές, από τα επεισόδια που έχουν προκληθεί, έχουν χάσει τη ζωή τους εννέα άνθρωποι.

Η σύλληψη του 70χρονου Χαν, που είχε διατελέσει (2018-2022) πρωθυπουργός του Πακιστάν, έγινε στις 9 Μαΐου από παραστρατιωτικούς τη στιγμή που έφτανε σε δικαστήριο του Ισλαμαμπάντ όπου εκδικαζόταν υπόθεση διαφθοράς στην οποία είναι κατηγορούμενος.

Η σύλληψή του κρίθηκε παράνομη από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, και αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους την Παρασκευή. Εναντίον του, ωστόσο, εκκρεμούν πολλές δικαστικές υποθέσεις μετά την εκδίωξή του από την εξουσία τον Απρίλιο του 2022 έπειτα από πρόταση μομφής.

Της σύλληψής του ακολούθησαν βίαιες συγκρούσεις σε πολλές πόλεις της χώρας μεταξύ υποστηρικτών του και των δυνάμεων ασφαλείας. Πολλά κυβερνητικά κτίρια πυρπολήθηκαν και στρατιωτικά σύμβολα καταστράφηκαν, ενώ αποκλείστηκαν και κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Στους εννέα ανέρχονται οι νεκροί που έχασαν τη ζωή τους στα βίαια αυτά επεισόδια, αναφέρουν η αστυνομία και τα νοσοκομεία. Εκατοντάδες αστυνομικοί τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι συνελήφθησαν κυρίως στις επαρχίες Πουντζάμπ και Χάιμπερ Παχτούνχβα.

Σήμερα, η πακιστανική κυβέρνηση κατηγόρησε τον Χαν ότι προσφέρει καταφύγιο σε βοηθούς και υποστηρικτές του που καταζητούνται για επιθέσεις εναντίον μελών των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, στις διαδηλώσεις αυτές. Η κυβέρνηση του έδωσε διορία 24ωρών να τους παραδώσει, προειδοποιώντας τον Χαν ότι σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθεί αντιμέτωπος με αστυνομική επιχείρηση.

Έπειτα από αυτή την προειδοποίηση, ο πρώην πρωθυπουργός με tweet του δήλωσε ότι η αστυνομία έχει περικυκλώσει την οικία του στη Λαχόρη και πως επίκειται η σύλληψή του. «Αυτό πιθανώς είναι το τελευταίο μου tweet πριν από την επόμενη σύλληψή μου», έγραψε στο Twitter σήμερα το απόγευμα.

