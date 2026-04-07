Πακιστάν: Ο πρωθυπουργός ζητά από τον Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία για το Ιράν κατά δύο εβδομάδες

Έκκληση της τελευταίας στιγμής απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, στον Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία του για τη συμφωνία με το Ιράν κατά δύο εβδομάδες, ενώ ζήτησε από το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ κατά την ίδια περίοδο.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει ακόμη ότι διπλωματικές προσπάθειες που είναι σε εξέλιξη είναι ελπιδοφόρες και πρέπει να ακολουθήσουν την πορεία τους.

Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

Οι προσπάθειες «έχουν πιθανότητες να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον», έγραψε ο Σαρίφ σε ανάρτησή του στο X.

«Για να επιτραπεί στη διπλωματία να ακολουθήσει την πορεία της, ζητώ θερμά από τον Πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία για δύο εβδομάδες».

Ο Σαρίφ κάλεσε επίσης την Τεχεράνη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ για το ίδιο διάστημα «ως χειρονομία καλής θέλησης».

«Καλούμε επίσης όλα τα εμπόλεμα μέρη να τηρήσουν κατάπαυση του πυρός παντού για δύο εβδομάδες, ώστε να επιτρέψουν στη διπλωματία να επιτύχει την οριστική λήξη του πολέμου, προς όφελος της μακροπρόθεσμης ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή», πρόσθεσε.