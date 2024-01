Πακιστάν: Ο πρώην πρωθυπουργός καταδικάζεται σε 10ετή φυλάκισης για διαρροή κρατικών μυστικών

Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ιμράν Χαν καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια φυλάκιση με την κατηγορία της διαρροής κρατικών μυστικών, επιβεβαίωσε το κόμμα του Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X την Τρίτη.

Ο Xαν και οι υποστηρικτές του έχουν αποδοκιμάσει τις κατηγορίες ως πολιτικά υποκινούμενες.

The soldiers of Pakistan Army hoisted the flag of Pakistan Tehreek-e-Insaaf. Chairman Pakistan Tehreek-e-Insaf Imran Khan's historic words

ملک بھی میرا فوج بھی میری 🔥💪@TeamiPians#نشان_بدلا_ہے_ایمان_نہیں pic.twitter.com/MlJe5qmsnL